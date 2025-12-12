Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info
ActualitE

Comment éviter d'avoir des automobilistes qui prennent l’autoroute en sens inverse ?

Dans Pratique / Sécurité

Cédric Pinatel

6  

Ce mercredi, une automobiliste roulant en contre-sens sur une voie rapide a encore provoqué un accident grave. Ils sont environ 400 chaque année à faire cette erreur, parfois en continuant de rouler pendant des kilomètres ce qui augmente d’autant plus le risque de collision.

Comment éviter d'avoir des automobilistes qui prennent l’autoroute en sens inverse ?
Une autoroute en France. Photo MaxPPP.

Rapportés par les journalistes de l’Est Républicain, les faits remontent à ce mercredi 10 décembre. Une courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre un Nissan Juke gris de première génération roulant à contresens sur la RN4 en Meurthe-et-Moselle sous la pluie.

Le crossover japonais est conduit par une automobiliste de 74 ans qui s’est trompée en empruntant la voie rapide du mauvais côté malgré la signalisation. Elle a ensuite continué sa route pendant au moins cinq kilomètres, terminant contre un camion qui n’a pas pu l’éviter. Elle n’a heureusement été que légèrement blessée, le conducteur du camion ayant eu temps de commencer à se rabattre en évitant ainsi le vrai gros choc frontal.

Un risque quotidien sur les autoroutes de France

Comme le rapportaient les journalistes de TF1 en octobre 2024, la société des autoroutes recense près de 400 cas de circulation à contre-sens par an. Et ce nombre a même tendance à augmenter au vu des chiffres des trois années antérieures à celles de 2024. Pas plus tard que ce mardi, d’ailleurs, un autre automobiliste « âgé » a parcouru plusieurs kilomètres sur l’autoroute A20 dans le mauvais sens d’après la Voix du Nord, heureusement sans causer d’accidents.

Dans ce genre de cas, les gestionnaires d’autoroute ferment généralement les bretelles d’accès dès qu’ils sont informés d’un problème de ce genre en cours pour réduire le risque. En 2023, il y a eu quinze morts sur le réseau autoroutier français à cause d’automobilistes évoluant en contre-sens d’après l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière et 39 accidents corporels graves.

Des automobilistes âgés ou sous l’influence de drogues

Dans de nombreux cas, les automobilistes mis en cause dans ces affaires sont des conducteurs âgés qui, désorientés, croyaient rouler dans le bon sens parfois sans même réaliser leur erreur une fois sur l’autoroute du mauvais côté. On recense aussi des cas de conducteurs jeunes ou d’âge moyen conduisant sous l’influence d’alcool ou de drogues.

Dans ce second cas, la lutte contre l’alcoolémie et les drogues au volant dispose déjà d’un arsenal de moyens appelés à se renforcer dans les années à venir. Dans le premier, en revanche, la question de la vérification des aptitudes à la conduite pour limiter ce genre de risque se pose plus que jamais.

6  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

SPONSORISE

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Essais et comparatifs

Plus d'essais
Plus de comparatifs

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité