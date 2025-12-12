Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
A peine lancée, la Mobilize Duo abandonnée par Renault

Un an après son lancement, la concurrente de la Citroën Ami et de la Fiat Topolino tire déjà sa révérence. Le nouveau président de Renault a décidé d’en finir avec ce projet décidé sous la direction de Luca de Meo, faute de succès.

Le Mobilize Duo, un concurrent de luxe de la Citroën Ami. Il va déjà disparaître...

On a commencé à entendre parler du Mobilize Duo en 2021, à l’époque où il s’appelait EZ-1 et n’était qu’un prototype. Finalement lancé sur le marché des microcars électriques sans permis (mais aussi celui des quadricycles électriques à permis de conduire limités à 80 km/h) à la fin de l’année dernière, ce Duo prend la succession de la Renault Twizy et voulait piquer des clients à la Citroën Ami et sa cousine de chez Fiat.

Patatras : comme le rapportent les journalistes d’Automotive News et des Echos, Renault vient de décider subitement d’arrêter la commercialisation du Duo et de sa version utilitaire Bento. Ils ont démarré leur commercialisation il y a à peine plus d’un an !

Pas de succès

François Provost, le nouveau président du groupe Renault, estime qu’il n’y a plus d’espoir de faire du Mobilize Duo un véhicule rentable. Le constructeur français reste discret sur les chiffres de ventes de ce petit quadricycle biplace au design futuriste, mais ils sont visiblement très loin de donner satisfaction et ne laissent entrevoir aucune perspective d’amélioration.

Il faut dire qu’avec un prix de base situé à 9 999€ en version sans permis limitée à 45 km/h, ce Duo coûtait sensiblement plus cher que la Citroën Ami affichée à partir de 8 190€. L’engin bénéficiait pourtant d’une autonomie maximale bien meilleure (161 km contre 75 km) et après tout, il coûte à peine plus cher que la Fiat Topolino demandant au minimum 9 890€. Et à l’inverse, l’Italienne se vend très bien !

Les activités de Mobilize vont se réduire

Renault va en profiter pour mettre fin à certaines activités de Mobilize, la marque du groupe dédiée aux mobilités au sens large et aux infrastructures électriques. Son système d’autopartage Zity va s’arrêter. Le nom de la marque « Mobilize Beyond Automotive » va d’ailleurs disparaître, mais pas le réseau de charge rapide déployé par Renault ni les offres liées à la charge bidirectionnelle « vehicle to grid », dont le potentiel est jugé comme plus intéressant.

