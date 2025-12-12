Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Fiat

Sur la base de la Grande Panda, la marque italienne prépare son SUV coupé Fiat Fastback.

Dans Futurs modèles / Scoops

Paul Pellerin

13  

SCOOP – Le Fiat Fastback est un SUV coupé que la marque italienne Fiat va présenter dans le courant de l’année prochaine. Surpris par nos chasseurs de scoop, les prototypes de ce nouveau modèle sont toujours en période d’essai.

Sur la base de la Grande Panda, la marque italienne prépare son SUV coupé Fiat Fastback.

Comme elle l’a fait avec la Fiat 500, la marque transalpine va multiplier les modèles sur la base de la Fiat Grande Panda. Cette auto qui utilise une plateforme Smart Car de chez Stellantis va être déclinée en plusieurs modèles dont un SUV coupé de taille compacte. Ce modèle utilisera le nom de Fastback, mais n’aura rien à voir avec le Fiat Fastback brésilien.

Positionné dans la gamme au-dessus de la Fiat Grande Panda, ce nouveau SUV Fiat Fastback devrait séduire les amoureux des SUV qui sont toujours à la recherche d’un peu d’originalité. Ce modèle sera vendu sur le marché sud-américain, mais également en Europe et reprendra les motorisations thermiques et 100 % électrique de la Fiat Grande Panda.

Ce nouveau modèle « haut sur roues » sera produit dans l’usine de Kénitra au Maroc. La présentation de ce modèle pourrait avoir lieu en début d’année prochaine, le lancement commercial pouvant intervenir vers la mi-2026.
Ce nouveau modèle « haut sur roues » sera produit dans l’usine de Kénitra au Maroc. La présentation de ce modèle pourrait avoir lieu en début d’année prochaine, le lancement commercial pouvant intervenir vers la mi-2026.

Plus familial que le crossover Fiat 600

La catégorie des SUV est un secteur où les constructeurs continuent à investir massivement. Pour le moment, Fiat possède avec la Fiat 600, un crossover disponible avec deux motorisations hybrides (110 et 145 ch qui se nommait 136 ch auparavant) et une motorisation électrique de 156 ch. Mais depuis la disparition de la Fiat 500 X, il manque un modèle plus familial, car la Fiat 600 ne mesure que 4,17 m de long. Avec la future Fiat Fastback, la marque va disposer d’un modèle avoisinant les 4,40 m de long qui disposera d’un habitacle assez spacieux pour que cinq personnes soient à l’aise. Afin de séduire le plus large public possible, les tarifs de cette auto devraient être suffisamment attractifs avec une mise à prix estimée à 20 000 € pour le modèle essence de 100 ch et 25 000 € pour l’électrique de 113 ch (hors bonus). À son arrivée sur le marché il deviendra une alternative aux autres modèles de chez Stellantis que sont les Citroën C3-Aircross et Opel Frontera.

On peut voir sur ce prototype, la lunette arrière fortement inclinée qui permet à ce modèle d’afficher un profil fastback et de devenir par la même occasion un SUV coupé. Sur l’autre prototype, cette partie est dissimulée aux regards indiscrets par une excroissance plutôt disgracieuse.
On peut voir sur ce prototype, la lunette arrière fortement inclinée qui permet à ce modèle d’afficher un profil fastback et de devenir par la même occasion un SUV coupé. Sur l’autre prototype, cette partie est dissimulée aux regards indiscrets par une excroissance plutôt disgracieuse.

Une offre plus large de motorisations ?

Avec le nouveau modèle Fiat Fastback, la marque italienne pourrait être tentée d’élargir son offre de motorisations. En plus du bloc essence de 100 ch chargé de proposer un SUV le moins cher possible, on pourrait trouver des motorisations hybrides de 110 et 145 ch et au sommet de la gamme électrique la motorisation de 156 ch, en plus de celle de 113 ch. Nos chasseurs de scoop qui ont réussi à réaliser un cliché de l’habitacle nous indiquent que le tableau de bord ainsi que la console centrale et les garnitures de portes sont différents du mobilier de la Grande Panda. Le Fiat Fastback devrait donc bénéficier d’un intérieur unique même si pour le moment les véhicules photographiés sont encore des prototypes et qu’il peut encore avoir quelques changements d’ici le passage en grande série.

Sur cette photo d’une partie de l’habitacle, on constate que le mobilier du SUV Fiat Fastback se démarque de celui de la Grande Panda dont il reprend pourtant la base et les moteurs. Il faudra attendre 2026, et la présentation de ce modèle, pour en être totalement sûr.
Sur cette photo d’une partie de l’habitacle, on constate que le mobilier du SUV Fiat Fastback se démarque de celui de la Grande Panda dont il reprend pourtant la base et les moteurs. Il faudra attendre 2026, et la présentation de ce modèle, pour en être totalement sûr.

Photos (6)

Voir tout
13  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

SPONSORISE

Actualité

Voir toute l'actu

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité