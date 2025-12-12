Sur la base de la Grande Panda, la marque italienne prépare son SUV coupé Fiat Fastback.

Comme elle l’a fait avec la Fiat 500, la marque transalpine va multiplier les modèles sur la base de la Fiat Grande Panda. Cette auto qui utilise une plateforme Smart Car de chez Stellantis va être déclinée en plusieurs modèles dont un SUV coupé de taille compacte. Ce modèle utilisera le nom de Fastback, mais n’aura rien à voir avec le Fiat Fastback brésilien.

Positionné dans la gamme au-dessus de la Fiat Grande Panda, ce nouveau SUV Fiat Fastback devrait séduire les amoureux des SUV qui sont toujours à la recherche d’un peu d’originalité. Ce modèle sera vendu sur le marché sud-américain, mais également en Europe et reprendra les motorisations thermiques et 100 % électrique de la Fiat Grande Panda.

Plus familial que le crossover Fiat 600

La catégorie des SUV est un secteur où les constructeurs continuent à investir massivement. Pour le moment, Fiat possède avec la Fiat 600, un crossover disponible avec deux motorisations hybrides (110 et 145 ch qui se nommait 136 ch auparavant) et une motorisation électrique de 156 ch. Mais depuis la disparition de la Fiat 500 X, il manque un modèle plus familial, car la Fiat 600 ne mesure que 4,17 m de long. Avec la future Fiat Fastback, la marque va disposer d’un modèle avoisinant les 4,40 m de long qui disposera d’un habitacle assez spacieux pour que cinq personnes soient à l’aise. Afin de séduire le plus large public possible, les tarifs de cette auto devraient être suffisamment attractifs avec une mise à prix estimée à 20 000 € pour le modèle essence de 100 ch et 25 000 € pour l’électrique de 113 ch (hors bonus). À son arrivée sur le marché il deviendra une alternative aux autres modèles de chez Stellantis que sont les Citroën C3-Aircross et Opel Frontera.

Une offre plus large de motorisations ?

Avec le nouveau modèle Fiat Fastback, la marque italienne pourrait être tentée d’élargir son offre de motorisations. En plus du bloc essence de 100 ch chargé de proposer un SUV le moins cher possible, on pourrait trouver des motorisations hybrides de 110 et 145 ch et au sommet de la gamme électrique la motorisation de 156 ch, en plus de celle de 113 ch. Nos chasseurs de scoop qui ont réussi à réaliser un cliché de l’habitacle nous indiquent que le tableau de bord ainsi que la console centrale et les garnitures de portes sont différents du mobilier de la Grande Panda. Le Fiat Fastback devrait donc bénéficier d’un intérieur unique même si pour le moment les véhicules photographiés sont encore des prototypes et qu’il peut encore avoir quelques changements d’ici le passage en grande série.