Avec l'hybride, la Fiat 600 est à un prix décent

Le nouveau SUV urbain de Fiat suit scrupuleusement la stratégie mise en place par Stellantis. À savoir la mutualisation des plateformes, des motorisations et des technologies mais également le calendrier de lancement. A savoir commercialiser d’abord les versions électriques et quelques mois plus tard leurs dérivés thermiques.

La nouvelle Fiat 600 peut désormais être commandée avec une motorisation essence à hybridation légère bien plus accessible financièrement. Disponible en deux niveaux de puissance (100 et 136 ch), cette 600 fonctionnant au sans plomb voit son prix de départ chuter à 24 900 € en version 100 ch et 26 400 € en version 136 ch. Une bonne nouvelle pour les clients qui souhaitent s’offrir les services de ce joli SUV urbain.

Sachant que de base, la 600 de base embarque un équipement assez complet, comprenant la climatisation manuelle, l’instrumentation numérique de 7’’, les feux arrière à LED, le radar de recul, le régulateur de vitesse, et le système multimédia Uconnect de 10,25 pouces avec connectivités Carplay et Android sans fil et services connectés. Notre version d’essai, équipée de la motorisation de 136 ch en finition haut de gamme la Prima atteitn , débute quant à elle 31 400 €.

C’est simple : le style de cette 600 est tellement homogène, et pour tout dire craquant, qu’il fait oublier celui de la 500X (sa devancière), déjà fort réussi. Des paupières de phares ronds, aux joncs chromés en passant par les feux arrière surlignés et les jantes rétros, tout est pensé en fonction de ce passé réinventé. Cette version la Prima ajoute de magnifiques jantes diamantées de 18’’ et des feux Full LED et un coloris optionnel vert métallisé (850 €).

Difficile même de lui trouver, à l’œil, une filiation avec la Jeep Avenger produite dans la même usine de Tychy en Pologne. A ce propos, après les polémiques de l’Alfa Romeo Junior (Milano) et de la Topolino épinglés par le gouvernement et les douanes, Fiat a pris les devants en supprimant le drapeau "vert-blanc-rouge" qui figurait initialement sur le pare-chocs de la 600.

Si la robe extérieure est agréable l’œil, l’intérieur l’est tout autant. Malgré des plastiques de piètre qualité, Fiat est parvenu a donné un réel cachet à l’habitacle de la 600 avec de subtils rappels de couleurs sur la planche de bord et les contre-portes. Le cockpit est dans la lignée des dernières productions Fiat. Un mélange réussi alliant technologie et design rétro. Comparée à ses cousines techniques, la 600 propose davantage de rangements. C’est bien simple, il y en a partout ! Surtout à l’avant où les occupants trouveront deux boîtes à gants devant eux, mais aussi entre les sièges. Une manière, de faire oublier la petite taille du coffre qui, avec 385 l, se place en dessous de la moyenne de la catégorie. Grosse déception en revanche du côté des places arrière. L'espace aux jambes y est ridiculement petit ce qui s'avère très pénalisant au-delà d'1m75.

Le badge « Hybrid » lui, figure bien sur le hayon. Toutefois, cette 600 est en réalité équipée d’un moteur à hybridation légère. Cette mécanique très répandue au sein du groupe, associe ici le 3 cylindres essence 1.2 à une boîte de vitesses DCT6 à double embrayage électrifiée. Ce moteur a subi de nombreuse évolution. Il est composé de 40 % de pièces nouvellement développées, et notamment d’une distribution par chaîne. Un petit moteur électrique 48 V de 29 ch et 55 Nm de couple, est intégré à la transmission. Il est alimenté par une petite batterie (1kWh) placée sous le siège conducteur.

Ce moteur autorise seulement quelques phases de roulage en 100% électrique comme le stationnement ou la conduite en accordéon. Ce système n’est pas aussi pointu que celui proposé par Toyota ou Renault. Un choix assumé par Stellantis qui recherchait une solution fiable et peu coûteuse. L’objectif étant surtout d’abaisser les niveaux de consommations et d’émissions de CO2.

C’est en tout cas mission accomplie pour les rejets de CO2. Notre version d’essai de 136 ch, rejetant au maximum 110 g de CO2 sera exemptée de tout malus écologique en 2024. Pour les consommations, homologuées à 4,9 l/100 km en cycle mixte WLTP, c’est une autre histoire ! Nous avons relevé une moyenne de 6,2 l/100 km durant notre test en roulant aux limitations et sur un parcours mixte. Nous espérions mieux compte tenu du poids moins élevé (1 355 kg) pour notre version) de la 600 comparé à d’autres modèles plus imposants équipés du même moteur.

L'agrément de conduite est en revanche au rendez-vous. Bien aidé par l’hybridation, reconnaissable à son sifflement, le 3 cylindres donne une réponse vive à bas régime, ce qui rend la conduite urbaine assez plaisante. A ce propos, on apprécie particulièrement la gestion de la boîte, fluide, douce et réactive en toutes circonstances.

Le couple maxi n’est pas faramineux (205 Nm) mais il s’avère amplement suffisant. Les reprises sont rassurantes pour les dépassements ou les insertions par exemple et à vitesse élevée, le 3 cylindres fait preuve d’une belle élasticité. Dans ces circonstances, cette mécanique est toujours un peu trop bruyante dans l’effort.

Le châssis partagé, avec la Jeep Avenger, s’avère un peu ferme. Ce fut en tout cas notre ressenti au volant de cette version « La Prima », équipée de jantes de 18’’. Cette dernière n’affectionne pas les imperfections notamment à basse vitesse. En contrepartie, la Transalpine offre une tenue de route engageante gardant en toutes circonstances une assiette plate sur les appuis. Une direction un peu plus consistante aurait été bienvenue, mais de manière globale, la Fiat 600 présente une belle agilité et un comportement routier plaisant.