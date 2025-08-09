Faut-il se laisser tenter par un Peugeot 2008 II d'occasion ?
Dates clés
- Octobre 2019 : commercialisation de la deuxième génération de 2008 en thermique et électrique
- Restylage en juin 2023
En bref
Pour cette seconde génération de 2008 apparue en octobre 2019, il n'est plus question de compromis entre la citadine et le break surélevé. Il devient alors un véritable SUV, le montre fièrement, et prend aussi de la carrure avec une longueur de 4,30 m (14 cm supplémentaires). Des mensurations qui lui permettent d’offrir un bel espace à bord et un coffre suffisamment grand.
En plus d’un style fort, il reprend la planche de bord de la 208 alliant une présentation plutôt soignée et un design moderne. Petit volant, instrumentation numérique 3D et écran de dix pouces sont les éléments caractéristiques de cet intérieur. À noter que sa gamme se compose de quatre finitions : Active, Allure, GT Line et GT.
Sous le capot, il s’offre les services du BlueHDi de 100 et 130 ch ainsi que le PureTech en trois puissances, 100, 130 et 155 ch. Boîte mécanique à six rapports ou automatiques à huit rapports complètent l’ensemble. Dans le même temps, Peugeot lance la déclinaison électrique e-2008 avec un moteur de 136 ch et une batterie de 50 kWh de capacité lui assurant une autonomie homologuée de 310 km.
En juin 2023, la firme sochalienne lance la version restylée de son SUV. Il ne marque pas de rupture puisque les évolutions sont concentrées sur l’avant. Il arbore le nouveau logo, les trois « crocs » à LED sous les optiques et une calandre à l’intégration différente. À l’arrière, le graphisme des feux évolue comme le lettrage Peugeot et le logo disparaît. Les différences sont encore plus timides dans l’habitacle, l’écran tactile de dix pouces se généralise et le combiné profite d’un nouveau graphisme.
En revanche, la version électrique profite d’un moteur plus puissant (156 ch) et d’une plus grande batterie (54 kWh) portant son rayon d’action à 406 km.
Il faut attendre fin 2024 pour voir apparaître l’hybridation. Il s’agit d’une électrification via une architecture 48V cumulant 136 ch. Le moteur thermique PureTech profite de nombreuses améliorations, dont l’abandon de la courroie au profit d’une chaîne de distribution.
Malgré ses cinq ans au compteur, le 2008 demeure une valeur sûre puisqu’il s’est classé à la quatrième place des meilleures ventes en France sur les six premiers mois de l’année.
Caradisiac n'a pas aimé
-
L’entretien à suivre de près
-
La consommation
-
La boîte automatique
-
L'absence de banquette coulissante
-
Le système multimédia
Nos versions préférées
- II (2) 1.2 HYBRID 136 ALLURE E-DCS6
- II (2) 1.5 BLUEHDI 130 S&S ALLURE EAT8
Qualités et défauts
Ce qui peut vous tenter
- La présentation : malgré le temps qui passe, le mobilier intérieur du 2008 fait toujours son petit effet. Le design paraît toujours aussi moderne (excepté les écrans) et l’ensemble est agréable à l’œil.
- Le confort de suspension : les SUV ne sont généralement pas tendres avec vos fessiers. Ici, c’est tout le contraire, Peugeot a rendu son 2008 très douillé, un soin particulièrement apprécié en ville et lors des passages sur les dos d’ânes.
- Le comportement routier : en privilégiant le confort, les dernières Peugeot commercialisées ont perdu en précision de conduite. Quoi qu’il en soit, le comportement routier est toujours d’un haut niveau peu importe le revêtement rencontré.
- Les rangements : ce n’est peut-être qu’un détail, mais les rangements peu nombreux ou petits ont de quoi énerver au quotidien. Rien de tout cela ici puisque le 2008 est un très bon élève.
- Le coffre : si on peut pester contre le seuil de chargement trop élevé, le volume de 432 litres, associé à des formes carrées, facilite la mise en place d’objets volumineux.
Ce qui peut faire hésiter
- L’entretien à suivre de près : vous le verrez un peu plus bas, mais le 2008 nécessite d’être parfaitement entretenu. Bruit de la chaîne du BlueHDi et usure prématurée de la courroie de distribution du moteur PureTech doivent immédiatement vous alerter.
- La consommation : ce n’est pas le champion en la matière puisque le moteur PureTech est penché sur la boisson, surtout avec la transmission automatique. Les versions hybrides et diesel sont plus sages sur ce point.
- La boîte automatique : à-coups en ville et emballement du moteur lors des relances, la boîte auto à huit rapports n’est pas un modèle du genre. Elle devrait assurer davantage de confort et de réactivité.
- Le système multimédia : manquant de réactivité, ce système n’est pas non plus irréprochable en termes d’ergonomie. De plus, il faut passer par lui pour régler la climatisation.
- L'absence de banquette coulissante : ce n’est pas rédhibitoire, mais certains concurrents le proposent afin de privilégier au mieux l’espace à l’arrière ou le coffre.
Budget
Achat / Cote :
La réputation catastrophique du moteur PureTech n’est pas sans conséquence sur la décote des modèles qui en sont équipés. Si le 2008 de seconde génération semble moins impacté, il risque davantage de « rester sur les bras » du revendeur par rapport à d’autres modèles, un critère favorable à la négociation. Les premiers prix du 2008 II démarrent juste en dessous de 11 000 €, pour une version PureTech 100 ch Acitve de 2020 affichant 80 000 km environ. Pour un modèle plus sympa au quotidien comme une déclinaison PureTech 130 ch Allure, l’effort n’est guère contraignante puisqu’une enveloppe de 11 500/12 000 € suffit. Pour le diesel BlueHDi, moins présent sur le marché de la seconde main, le ticket d’entrée est équivalent à l’essence avec 11 000 € pour un modèle plus kilométré en revanche (BlueHDi 100 ch Active Business de 2021 et 140 000 km). Enfin, un chèque de 13 000 € minimum sera nécessaire pour s’offrir la déclinaison électrique.
Consommation :
La version 100 ch du PureTech se montre relativement sobre puisque nous avons constaté un appétit de l’ordre de 6,2 l/100 km en moyenne, voire 7 l/100 km sur voie rapide. En revanche, son homologue de 130 ch associé à la boîte de vitesses automatique EAT8 n’épargne pas autant votre budget carburant. Sur autoroute, il sirote facilement 7,4 l/100 km, un chiffre qui peut grimper à 9 l en ville.
La version hybride, dotée d’un système de seulement 48V, permet toutefois de baisser sensiblement son appétit, aux alentours de 5 à 6 litres/100 km selon les routes empruntées. Des chiffres que le BlueHDi est capable d’atteindre sans forcer sur l’écoconduite.
Enfin, la version électrique est dans la moyenne avec 16 à 17 kWh/100 km. À noter qu’un exemplaire doté de la pompe à chaleur (en option sur le duo 136 ch/50 kWh) permet d’aller plus loin.
Assurance :
Pas de mauvaise surprise à attendre de ce côté-là. Selon notre profil de conducteur, le 2008 se révèle dans la moyenne même s’il est moins cher de 5 % qu’un Renault Captur comparable tout en étant plus cher de 3 % par rapport à un Citroën C3 Aircross. Ces différences n’ont rien de notable.
Prix des pièces :
Le SUV sochalien est plutôt un bon élève à ce chapitre. Les éléments courants tels que les plaquettes de frein ou les amortisseurs ont un coût proche de ce que l’on peut trouver chez Renault ou Citroën.
Entretien :
Entretenir un Peugeot 2008 n’est pas plus complexe qu’une autre voiture. Seulement, ses soucis de fiabilité moteur impliquent un suivi plus approfondi. Ainsi, il est préférable de faire vérifier la courroie de distribution du moteur PureTech à chaque vidange. Une vidange qui doit être réalisée tous les 20 000 km ou un an au maximum avec de l’huile spécifique. Un soin similaire doit être apporté au BlueHDi et l’entretien dans le réseau est préférable afin de profiter de la garantie du groupe Stellantis.
Fiabilité
Description :
La vie du Peugeot 2008 de deuxième génération n’est pas un long fleuve tranquille. Ses prestations sont entachées de problèmes mécaniques lourds avec de graves conséquences, même si cette génération est moins touchée que la première. Des soucis qui ont amené son moteur PureTech à décrocher plus d’une fois un sujet dans les journaux télévisés. Tardivement, le groupe a décidé de mettre en place une plateforme d’indemnisation et une garantie de 10 ans ou 180 000 km. Pour préserver la bonne santé de ce moteur, une vidange fréquente liée à une surveillance de la courroie de distribution est indispensable. A partir de 2023, Stellantis lance progressivement le PureTech Gen3 qui profite de nombreuses améliorations et notamment l'apparition d'une chaîne de distribution en lieu et place de la courroie.
Du côté du diesel, les nouvelles ne sont guère meilleures puisque le BlueHDi subit des soucis au niveau de sa chaîne de distribution. Stellantis a récemment décidé de rappeler ses voitures et étend sa garantie à 10 ans ou 240 000 km. Ce moteur connaît aussi des problèmes de son système d’AdBlue.
Par ailleurs, le 2008 présente différents problèmes électroniques, mais il ne semble pas plus touché à ce niveau que la moyenne.
Vous pouvez retrouver notre article sur les dernières nouvelles du moteur PureTech, ainsi que la politique des enseignes de reconditionnement à ce sujet.
Pannes lourdes ou immobilisantes :
- Consommation d’huile : le moteur PureTech souffre d’un souci de segmentation. N’assurant pas une étanchéité parfaite, du carburant coule le long des cylindres et atterrit dans l’huile. Il est indispensable de vérifier régulièrement son niveau d’huile pour ne pas risquer la vie du moteur.
- Courroie de distribution : cet élément étant immergé dans l’huile moteur, elle supporte mal la présence de carburant (dû au souci de segmentation) et se dégrade prématurément. Une dégradation qui peut entraîner sa casse et obstruer la crépine d’huile. Dans les deux cas, la casse moteur est à craindre. Stellantis préconise désormais de remplacer cet élément tous les six ans ou 100 000 km. Vérification de la courroie et vidange fréquente sont indispensables pour rouler sereinement.
- Chaîne de distribution : comme pour le PureTech, le 1.5 BlueHDi connaît des problèmes de distribution. Il s’agit de la chaîne métallique reliant les arbres à cames. Elle peut se détendre, prendre du jeu et finir par se rompre. Cela va du simple refus de démarrer à la casse moteur. Stellantis a décidé de modifier cette chaîne (largeur de 8 mm au lieu de 7 mm) à partir de février 2023 pour y remédier et de préconiser une référence d’huile différente. Le groupe a également mis en place une garantie prolongée jusqu’à 10 ans ou 240 000 km.
Autres pannes ou faiblesses :
- Réservoir d’AdBlue : la première manifestation de ce problème vient du voyant d’urée. Il s’agit généralement de sa cristallisation dans le réservoir, nécessitant le remplacement de ce dernier. Le constructeur propose une prise en charge totale pour les véhicules de moins de 5 ans ou 150 000 km. L’ajout d’un additif permet toutefois de limiter ce phénomène.
- Direction : le système d’assistance électrique peut poser des soucis avec à la clé des pertes d’assistance et une direction dure. La colonne de direction complète est alors à remplacer.
Aspect extérieur :
- Rien à signaler à ce chapitre.
Finition intérieure :
- Mobilier : certains utilisateurs se plaignent de bruits de mobilier au niveau de la planche de bord. À noter également que certaines coutures de la sellerie cuir s’usent prématurément.
Dysfonctionnements électroniques/fonctions à bord :
- Combiné d’instrumentation : coupure de l’affichage ou écran noir, cet équipement n’est pas exempt de défaut et nécessite parfois son remplacement.
- Système multimédia : il n’est pas un modèle de tranquillité puisqu’il est victime de lenteur, de problème d’affichage et de bug divers. Peugeot tente de résoudre les soucis via des mises à jour.
Rappel de rectification en concession :
- Juillet 2025 : suite aux problèmes liés à la chaîne de distribution, Stellantis rappelle les modèles de 2017 à 2023 pour vérifier, voire remplacer la chaîne. Au total, 636 000 unités des marques Peugeot, Citroën, DS et Opel sont concernées.
- Juin 2025 : risque de fuite interne du liquide de frein entraînant la désactivation de l’ESP, de l’ABS et du répartiteur de freinage sur les véhicules produits entre 26 mai au 6 juin 2024.
- Avril 2025 : risque de perte de puissance, voire d’arrêt du moteur sur les versions électriques assemblées entre le 28 mai 2022 et le 7 février 2023.
- Janvier 2025 : sur les modèles construits du 7 février 2022 au 2 octobre 2023, un défaut de logiciel peut entraîner des émissions d’oxydes d’azote (NOx) supérieures aux limites réglementaires.
- Novembre 2024 : un souci de l’unité de commande électronique peut entraîner une réduction du freinage sur les 2008 assemblés entre le 2 octobre et le 15 novembre 2023.
- Octobre 2024 : les émissions de NOx du moteur BlueHDi (DV5R E6.3) sont supérieures aux limites, obligeant les voitures assemblées entre le 3 janvier et le 14 octobre 2022 à repasser par les ateliers.
- Août 2023 : au cas où l’injection de l’urée dysfonctionnerait, aucun témoin ne s’allume au tableau de bord. Un problème qui concerne les exemplaires produits du 7 février 2020 au 14 octobre 2022.
- Septembre 2022 : un défaut du faisceau de câblage haute tension peut entraîner un incendie sur les versions électriques assemblées du 17 mars 2022 au 30 avril 2022.
- Avril 2022 : les e-2008 fabriqués entre le 3 juillet 2019 et le 27 septembre 2020 peuvent connaître des soucis d’alimentation électrique allant jusqu’à sa mise en arrêt.
- Janvier 2022 : risque d’incendie sur la version électrique pendant les phases de charge ou de roulage à cause d’un court-circuit. Les exemplaires produits du 15 janvier au 20 juin 2020 doivent être vérifiés.
- Avril 2021 : sur les versions diesel, l’injecteur d’AdBlue peut rester bloqué entraînant des émissions polluantes sur les 2008 assemblés entre le 8 octobre 2019 et le 27 septembre 2020.
Meilleures versions
En Essence : II (2) 1.2 HYBRID 136 ALLURE E-DCS6
En Diesel : II (2) 1.5 BLUEHDI 130 S&S ALLURE EAT8
