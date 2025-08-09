Faut-il se laisser tenter par un Peugeot 2008 II d'occasion ?

Fiabilité

Description :

La vie du Peugeot 2008 de deuxième génération n’est pas un long fleuve tranquille. Ses prestations sont entachées de problèmes mécaniques lourds avec de graves conséquences, même si cette génération est moins touchée que la première. Des soucis qui ont amené son moteur PureTech à décrocher plus d’une fois un sujet dans les journaux télévisés. Tardivement, le groupe a décidé de mettre en place une plateforme d’indemnisation et une garantie de 10 ans ou 180 000 km. Pour préserver la bonne santé de ce moteur, une vidange fréquente liée à une surveillance de la courroie de distribution est indispensable. A partir de 2023, Stellantis lance progressivement le PureTech Gen3 qui profite de nombreuses améliorations et notamment l'apparition d'une chaîne de distribution en lieu et place de la courroie.



Du côté du diesel, les nouvelles ne sont guère meilleures puisque le BlueHDi subit des soucis au niveau de sa chaîne de distribution. Stellantis a récemment décidé de rappeler ses voitures et étend sa garantie à 10 ans ou 240 000 km. Ce moteur connaît aussi des problèmes de son système d’AdBlue.



Par ailleurs, le 2008 présente différents problèmes électroniques, mais il ne semble pas plus touché à ce niveau que la moyenne.

Vous pouvez retrouver notre article sur les dernières nouvelles du moteur PureTech, ainsi que la politique des enseignes de reconditionnement à ce sujet.