Ca va mal en France au mois de juin, sauf pour Renault

Les mois se suivent et se ressemblent pour le marché automobile français. Depuis la fin de l’année dernière, la tendance est à la baisse et la situation risque de poursuivre sur cette lancée…au risque de faire de l’année 2025 l’une des pires dans le dernier demi-siècle au niveau de la dynamique, même si les constructeurs automobiles compensent l’érosion des ventes par une hausse continue de leurs prix pour sauvegarder les marges.

Sur ce dernier mois de juin annoncé par AAA Data à -6,7% par rapport à celui de l’année dernière, seulement 169 504 voitures neuves particulières ont été écoulées dans notre pays. Sur le premier semestre 2025, la baisse cumulée est de 7,9% et les volumes commencent à se rapprocher de ceux de 2022, une très mauvaise cuvée.

Renault en exception

On note cependant une exception dans ce marasme. Alors que Stellantis perd 8% (Citroën à -9,4%, Fiat à -41,8%, Peugeot à +0,8%), que Toyota chute de 11,8% et que Volkswagen tombe de 10,27%, Renault revendique une hausse de 5,09% (+27% pour Dacia et -3,17% pour la marque Renault). Même sur les six premiers mois de l’année, le groupe au losange reste dans le positif (+2,21%) alors que tout le monde dévisse (-11,86% pour Stellantis, -10,69% pour Toyota, -1,99% pour Volkswagen).

Du côté des motorisations, la tendance des mois précédents se confirme avec 23,1% de motorisations essence sur le premier semestre 2025, 44% de moteurs hybrides essence (à hybridation légère et à hybridation « full »), 17,6% de moteurs électriques et 5,8% d’autos hybrides rechargeables. La part de diesel se réduit à 4,9%.

Ça baisse sur l’électrique

Les ventes de voitures électriques sont en recul sur ce mois de juin et n’ont constitué que 17% du volume total des véhicules neufs. L’augmentation du bonus écologique français devrait leur permettre de remonter un peu sur les prochains mois.

Du côté des véhicules les plus prisés, la Renault Clio semble désormais irrattrapable avec ses 56 301 exemplaires écoulés sur le premier semestre 2025. Deuxième, la Peugeot 208 marque le pas avec 39 385 unités distribuées et la Dacia Sandero est troisième avec 35 392 exemplaires vendus. Chez les voitures électriques, la Renault 5 fait la course en tête devant la Citroën ë-C3 et le Tesla Model Y.