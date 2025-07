Le nouveau bonus va-t-il réveiller le marché de l'électrique?

Paradoxe : alors que la voiture électrique coûte bien moins cher à l’usage que son équivalent thermique, et que son autonomie réelle couvre plus que largement les besoins quotidiens de la majorité d’entre nous, ses ventes continuent de patiner sévèrement.

En juin, dans un marché en repli de 8,1% à jours ouvrés comparables, les immatriculations de modèles zéro émission ont ainsi baissé de 12%, et même de 38% sur les ventes aux particuliers, qui privilégient aujourd’hui l’hybride (+26% en juin sur ce canal).

Même si ces chiffres s’inscrivent dans un contexte de baisse du marché automobile dans son ensemble, en l’occurrence - 8,22% au premier semestre selon les projections provisoires d’AAA Data – il y a de quoi s’inquiéter. "Il s’agit du sixième mois consécutif de baisse, mais le début de cette séquence remonte à plus d’un an, seulement interrompu par un rebond artificiel en décembre. Bien que les commandes de voitures particulières neuves se soient légèrement reprises en mai selon le baromètre du CCFA, elles restent en net retrait de 11 % au cumul à fin mai.", observe ainsi Marie-Laure Nivot, responsable des analyses chez AAA Data. En d’autres termes, le marché global des voitures neuves pourrait finir à 1,6 million de voitures cette année, et celui-ci se voit en partie plombé par des voitures électriques jugées trop onéreuses par une majorité des automobilistes.

C’est dans ce contexte que les pouvoirs publics officialisent un nouveau système de bonus écologique, qui entre en vigueur ce 1er juillet. Nouveauté, celui-ci repose sur le système de certificats d’économie d’énergie, ou CEE, dispositif par lequel les fournisseurs d'énergie sont invités à financer des actions d’optimisation énergétique. Cela a pour vertu d’alléger les dépenses publiques alors même que l'enveloppe allouée au bonus écologique par la loi de finances pour 2025 a déjà été dépensée, "La décarbonation des transports est une priorité pour atteindre nos objectifs climatiques. Pourtant, je constate que la baisse des émissions dans ce secteur marque le pas : -1,2 % en 2024, contre -4,2 % en 2023. Il était donc impensable de mettre fin au bonus écologique, qui permet aux Français, notamment les plus modestes et des classes moyennes, d'accéder à la voiture électrique", commente Agnès Pannier-Runnacher, ministre de la transition écologique.

Le bonus voit donc son montant maximal passer de 4 000 à 4 200 € pour les ménages les plus modestes et de 2 000 à 3 100 € pour les autres, soit une revalorisation comprise entre 200 et 1200 euros selon les tranches de revenus. Pas de quoi bouleverser le marché, loin s'en faut, mais toujours bon à prendre.

Surtout, arrivera en septembre la deuxième vague du "leasing social", qui permet aux ménages plus modestes d’accéder à des locations de voitures électriques pour trois ans à des tarifs plus accessibles, à partir de 95 € par mois pour ne citer que l’exemple de Stellantis. La filière automobile française, par la voix de la Plateforme automobile (PFA), salue des mesures traduisant "un véritable effort pour trouver le moyen de maintenir un dispositif de soutien, malgré la pression qui s'exerce sur les finances publiques." De quoi espérer un retournement de tendance pour les électriques ? De premiers éléments de réponse arriveront rapidement.