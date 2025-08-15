Un chat s'introduit sous la bâche d'un SUV Ford lors d'une présentation

Le compte à rebours est lancé, le volume sonore de la musique augmente, les projecteurs se braquent en direction du véhicule encore caché, les photographes sont prêts à mitrailler : voici la liste des phénomènes observables quelques secondes avant l'introduction d'un nouveau modèle. Lors de l'intronisation du SUV Ford Territory restylé aux Phillipines il y a quelques jours, un participant inattendu s'est joint à la fête.

Un rapide coup d'œil sur les réseaux sociaux permet de comprendre pourquoi cet événement est rapidement devenu viral. Il comprend un ingrédient qui fait systématiquement mouche sur la toile : un chat dans une position insolite. Sur les images de la présentation, la bâche révèle la voiture mais aussi l'animal vraisemblablement dérangé lors de sa sieste sous la toile. Surpris et les yeux mi-clos devant les spectateurs amusés, le félin tente de comprendre la situation sans paniquer.

Le premier véhicule Ford hybride aux Philippines

Détail amusant, le Territory restylé tient une place bien particulière sur ce marché. Il incarne en effet le tout premier véhicule badgé Ford équipé d'une mécanique hybride à débouler au Phillipines. Un lancement historique marqué d'un événement viral qui donne assurément au véhicule surélevé un coup de pub bienvenu. Côté technique, le Ford Territory Hybrid 2026 embarque un bloc thermique 1,5l de 148 chevaux associé à un moteur électrique de 215 chevaux. De quoi tomber le 0 à 100 km/h en 8,5 secondes.