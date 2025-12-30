Le prix délirant du nouveau Toyota Hilux, devenu un pick-up 100 % électrique

Le Toyota Hilux vient de passer à une toute nouvelle génération. Référence mondiale des pick-up utilitaires, il possèdera toujours des motorisations essence et diesel adaptées à tous les marchés qu’il couvrira.

Mais chez nous en Europe, ce tout nouveau Hilux n’existe au lancement qu’en version… 100 % électrique ! Il s’agit d’une grande première pour l’utilitaire japonais qui s’adapte ainsi parfaitement aux normes européennes encourageant fortement les constructeurs automobiles à réduire les émissions de CO2 de leurs véhicules. Et cela règle aussi le problème du malus des pick-up à double cabine pour les particuliers. Hélas, ce nouveau Hilux électrique compose avec deux très gros défauts.

Un prix très élevé…

Premier problème, il faudra débourser au minimum 69 000€ pour acquérir un exemplaire de ce nouveau pick-up électrique. A ce prix, vous avez un Hilux en finition « Légende » possédant jantes alliage 17’’, marchepieds, feux à LED, volant et sièges chauffants, combiné d’instrumentation numérique 12,3’’, système multimédia avec écran central 12,3’’, transmission intégrale électrique permanente et ensemble de systèmes de sécurité et d’aides à la conduite Toyota Safety Sense 3.

Pour 3 500€ de plus, la finition « Lounge » à 72 500€ ajoute les équipements suivants : lunette et vitres arrière surteintées, caméra 360°, sièges en cuir, feux avant LED avec signature premium et chargeur à induction.

…et une autonomie limitée

Rappelons que ce Hilux électrique embarque des batteries de « seulement » 59,2 kWh fournissant les deux moteurs (d’une puissance totale de 196 chevaux). Son autonomie maximale WLTP ? « Jusqu’à 257 km », un chiffre très modeste qui s’explique par l’aérodynamisme catastrophique du pick-up et son châssis à échelle conçu surtout pour l’emport de marchandise et le tout-terrain. A ce prix digne d’un tout nouveau BMW iX3 de luxe, ça fait très cher l’utilitaire difficile à utiliser en conditions réelles pour les professionnels qui doivent beaucoup rouler ! Moins capable sur le plan utilitaire mais offrant une autonomie un peu moins mauvaise, le Maxus T90 EV chinois coûte 59 880€ en prix de base.

Heureusement, Toyota précise que la version « hybride 48 volts » rejoindra le catalogue en 2026 et annonce qu’en 2028, le Hilux ajoutera une version à pile à combustible fonctionnant au dihydrogène.