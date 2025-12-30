Le prix délirant du nouveau Toyota Hilux, devenu un pick-up 100 % électrique
Le nouveau pick-up de Toyota coûte aussi cher que le nouveau SUV de luxe de BMW, mais avec une autonomie deux fois et demie inférieure. Les professionnels risquent d’attendre les versions thermiques…
Le Toyota Hilux vient de passer à une toute nouvelle génération. Référence mondiale des pick-up utilitaires, il possèdera toujours des motorisations essence et diesel adaptées à tous les marchés qu’il couvrira.
Mais chez nous en Europe, ce tout nouveau Hilux n’existe au lancement qu’en version… 100 % électrique ! Il s’agit d’une grande première pour l’utilitaire japonais qui s’adapte ainsi parfaitement aux normes européennes encourageant fortement les constructeurs automobiles à réduire les émissions de CO2 de leurs véhicules. Et cela règle aussi le problème du malus des pick-up à double cabine pour les particuliers. Hélas, ce nouveau Hilux électrique compose avec deux très gros défauts.
Un prix très élevé…
Premier problème, il faudra débourser au minimum 69 000€ pour acquérir un exemplaire de ce nouveau pick-up électrique. A ce prix, vous avez un Hilux en finition « Légende » possédant jantes alliage 17’’, marchepieds, feux à LED, volant et sièges chauffants, combiné d’instrumentation numérique 12,3’’, système multimédia avec écran central 12,3’’, transmission intégrale électrique permanente et ensemble de systèmes de sécurité et d’aides à la conduite Toyota Safety Sense 3.
Pour 3 500€ de plus, la finition « Lounge » à 72 500€ ajoute les équipements suivants : lunette et vitres arrière surteintées, caméra 360°, sièges en cuir, feux avant LED avec signature premium et chargeur à induction.
…et une autonomie limitée
Rappelons que ce Hilux électrique embarque des batteries de « seulement » 59,2 kWh fournissant les deux moteurs (d’une puissance totale de 196 chevaux). Son autonomie maximale WLTP ? « Jusqu’à 257 km », un chiffre très modeste qui s’explique par l’aérodynamisme catastrophique du pick-up et son châssis à échelle conçu surtout pour l’emport de marchandise et le tout-terrain. A ce prix digne d’un tout nouveau BMW iX3 de luxe, ça fait très cher l’utilitaire difficile à utiliser en conditions réelles pour les professionnels qui doivent beaucoup rouler ! Moins capable sur le plan utilitaire mais offrant une autonomie un peu moins mauvaise, le Maxus T90 EV chinois coûte 59 880€ en prix de base.
Heureusement, Toyota précise que la version « hybride 48 volts » rejoindra le catalogue en 2026 et annonce qu’en 2028, le Hilux ajoutera une version à pile à combustible fonctionnant au dihydrogène.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération