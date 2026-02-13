Saint-Valentin : offrir une voiture, oui, faire un cadeau empoisonné, non ! Que faire pour éviter ça ?

Tout comme on n’offre pas n’importe comment (et à n’importe qui) un chiot à Noël, on n’offre pas n’importe comment une voiture pour la Saint-Valentin. Ce cadeau, fort généreux au demeurant, et fort probablement discuté en amont, doit faire l’objet d’attentions particulières. Voici quelques impairs à ne pas commettre.

1/On n’offre pas une voiture dans le bas-fond des classements fiabilité ! (oui Puretech Stellantis, oui TCe Renault, on pense à vous)

Ah ça, elle est bien mignonne la dernière petite Citroën C3 (et même celle d’avant), il est séduisant le Peugeot 3008 de seconde génération. Et mince, votre moitié craque pour un Renault Captur de première génération ? Stop ! Arrêtez tout.

Car ces modèles sont tous potentiellement dotés de motorisations à problèmes. On ne vous fera pas l’offense de vous rappeler le scandale des moteurs Puretech, à la courroie qui se désagrège, à la consommation d’huile gargantuesque, à la segmentation à refaire parfois, entre autres. Les modèles concernés sont légion ! On parle des :

Citroën : C3 II, C3 III, C3 Aircross, C4 II, C4 III, C4 Picasso II, C4 Cactus, Berlingo II, Berlingo III, C3 Picasso, C3 Aircross, C4 Space Tourer, C5 Aircross, C5 X

DS : DS 3, DS 3 Crossback, DS 4, DS 7 Crossback

Peugeot : 208, 208 II, 2008, 2008 II, 308 II, 308 III, Partner II, Rifter, 3008, 3008 II, 5008, 5008 II

Opel : Crossland X, Grandland X, Corsa VI, Mokka II, Astra VI

Toyota : ProAce City

Oui, rien moins que ça !

On ne vous remémorera pas non plus le « Motorgate » de chez Renault, qui concerne le moteur essence 1.2 TCe, fragile comme du cristal. Ici les modèles concernés sont :

Renault : Mégane III 1.2 TCe 115 et TCe 130, Mégane IV 1.2 TCe 100 et TCe 130 (mais après la période critique semble-t-il), Captur 1.2 TCe 120, Clio IV 1.2 TCe 120, Kadjar 1.2 TCe 130, Kangoo II 1.2 TCe 115, Scénic et Grand Scénic III 1.2 TCe 115 et TCe 130

Dacia : Duster 1.2 TCe 125, Duster II 1.2 TCe 125, Lodgy 1.2 TCe 100, TCe 115, TCe 130, Dokker 1.2 TCe 115

Nissan : Juke 1.2 DIG-T 115, Qashqai 1.2 DIG-T 115, Pulsar 1.2 DIG-T 115

Mercedes : Citan 1.2 112 essence 114

Enfin, n’oublions pas non plus les modèles Stellantis à moteur diesel 1.5 BlueHDI, eux aussi sous alerte, pour cause de distribution fragile également.

Retenez que le risque est grand d’offrir un modèle dans ces listes. Bien sûr, il y en a d’autres, dans d’autres marques. Volkswagen a eu des soucis de boîte DSG (mécatronique), et énormément de problèmes électroniques entre 2021 et 2025, par exemple. Quant à Ford, lui aussi a connu quelques avatars côté 1.0 Ecoboost, pour les mêmes raisons que Stellantis avec ses modèles. Même Honda, pourtant globalement hyper fiable, n’a pas été irréprochable avec sa Civic à petit moteur essence 3 cylindres 1.0.

Alors avant de signer pour une occasion qui semble belle, n’oubliez JAMAIS de vous renseigner sur la fiabilité du modèle. Pour ne pas que le cadeau de départ se transforme en gouffre financier pour votre Grand Amour. Il pourrait vous en vouloir de lui avoir offert une « merguez » qui siphonne son livret A en réparations diverses ! Les maxi-fiches fiabilité de Caradisiac, nos avis de propriétaires, et notre forum sont une mine d’or d’information pour savoir si oui ou non on peut foncer ou pas. Le web de façon plus large également.

2/On n’offre pas de modèle difficile/impossible à assurer !

Avant de vous lancer, n’oubliez pas non plus que si vous offrez l’objet, c’est votre chéri(e) qui va le plus souvent assumer ensuite les frais de fonctionnement. Bien sûr ça ne vaut que si vous ne vivez pas encore ensemble, ou si vous séparez vos comptes…

Il faut donc vous renseigner, en amont, sur les frais d’assurance. Faites des simulations avec le profil d’assuré de l’élu(e) de votre cœur. Et comparez avec le budget prévu par elle ou lui à ce niveau. Car devoir débourser 400 euros par an en tout risque, ou 1 000 euros, c’est fort différent. De plus, certains modèles, pour certains profils d’assurés, sont carrément exclus. Imaginez les complications si vous offrez sans vérifier auparavant.

3/On n’offre pas une voiture soiffarde et coûteuse en entretien (sauf si c’est discuté…)

De la même manière qu’il faut se pencher sur les frais prévisionnels d’assurance, il faut aussi avoir une idée des coûts d’utilisation au quotidien.

Vous pensez bien que le montant annuel à allouer en essence et entretien pour une Sandero 1.0 SCe 65, et pour une Audi A1 1.5 TSI 150, ou bien entre un Duster EcoG fonctionnant au GPL, et un Mercedes GLA essence, ne sera pas le même.

Dans un cas, le budget sera inférieur de plusieurs centaines d’euros par rapport à l’autre. On vous laisse deviner lequel…

Alors à moins d’en avoir sérieusement discuté en amont, ce qui devrait toujours être le cas, sauf volonté de faire une vraie surprise, on ne part ni sur l’A1, ni sur le GLA ! Ou pire, sur une sportive exotique difficile à entretenir ou avec des pièces rares et chères.

Notre avis :

Clairement, vouloir faire plaisir à sa Valentine ou à son Valentin, c’est une bonne idée. Coûteuse, mais bonne, si on a les moyens. Toutefois, une voiture n’est pas un sac à main, ou un bouquet de roses. Même lorsque l’on veut « faire une surprise » à sa moitié, il faut s’assurer que l’auto qu’elle ou il convoite n’est pas sujette à problèmes, et qu’elle ou il aura les moyens d’assumer pendant des années les frais de fonctionnement. Sans ça, on s’expose à des désillusions