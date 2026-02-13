Jeux d’hiver : réhabiliter l’autochenille

Que cela vous plaise ou non, il est difficile ces jours-ci d’échapper aux Jeux Olympiques d’hiver de Milan et Cortina.

Voilà un univers où l’automobile n’est pas la bienvenue. Les relations entre la conduite et la neige se résument à un florilège de dérapages, de maladresses, d’entêtements idiots dès que la couche de neige dépasse deux centimètres. Le Français « sinistré » sous trois flocons fait sourire les Canadiens et les Finlandais.

Cette situation remet au goût du jour l’autochenille.

À l’aube des années 1920, le réseau routier était encore précaire sous bien des latitudes. Cette évidence n’avait pas échappé à André Citroën qui s’intéressa aux travaux d’un ingénieur qui avait séduit le tsar de toutes les Russies avec une invention pertinente : Adolphe Kégresse, franc-comtois pur flocon. En 1913, il avait mis au point le premier « traîneau automobile » qui possédait un « propulseur constitué de deux larges courroies qui s’enroulent sur deux poulies, l’une des deux étant motrice ».

Chassé de Russie par la Révolution d’octobre, Adolphe Kégresse a proposé ses services à André Citroën qui lui fournit des châssis 10 HP pour les équiper de propulseurs à chenilles.

Citroën acquiert les droits d’exploitation du brevet et s’assure de la collaboration d’Adolphe Kégresse.

Les autochenilles dérivées de la 10 HP furent inscrites aux catalogues à l’attention du grand public à partir d’octobre 1921. Chères mais efficaces, les autochenilles ont conquis les people. Pendant l’hiver 1931, André Citroën retrouva Charlie Chaplin à Saint Moritz et l’invita à profiter de sa conduite intérieure chenillée !

En 1934, Adolphe Kégresse engagea une autochenille au rallye de Monte Carlo. Mais la neige n’était pas au rendez-vous et la voiture se retira prématurément. On ne peut pas penser à tout.

Aujourd’hui, seuls les Inuits, les glaciologues islandais et les savants envoyés dans l’antarctique connaissent encore ce mode de propulsion.