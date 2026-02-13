Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info
ActualitE
Route de nuit

Jeux d’hiver : réhabiliter l’autochenille

Dans Rétro / Autres actu rétro

Serge Bellu

2  

Les jeudi et vendredi, ce sont les jours où les routes (de nuit) de l’automobile et de la culture se croisent ou convergent.

Jeux d’hiver : réhabiliter l’autochenille
Plus possible de déraper avec l’autochenille B2 ?

Que cela vous plaise ou non, il est difficile ces jours-ci d’échapper aux Jeux Olympiques d’hiver de Milan et Cortina.

Voilà un univers où l’automobile n’est pas la bienvenue. Les relations entre la conduite et la neige se résument à un florilège de dérapages, de maladresses, d’entêtements idiots dès que la couche de neige dépasse deux centimètres. Le Français « sinistré » sous trois flocons fait sourire les Canadiens et les Finlandais.

Cette situation remet au goût du jour l’autochenille.

Très chic, la limousine C6 adaptée aux routes de Saint-Moritz.
Très chic, la limousine C6 adaptée aux routes de Saint-Moritz.

À l’aube des années 1920, le réseau routier était encore précaire sous bien des latitudes. Cette évidence n’avait pas échappé à André Citroën qui s’intéressa aux travaux d’un ingénieur qui avait séduit le tsar de toutes les Russies avec une invention pertinente : Adolphe Kégresse, franc-comtois pur flocon. En 1913, il avait mis au point le premier « traîneau automobile » qui possédait un « propulseur constitué de deux larges courroies qui s’enroulent sur deux poulies, l’une des deux étant motrice ».

Chassé de Russie par la Révolution d’octobre, Adolphe Kégresse a proposé ses services à André Citroën qui lui fournit des châssis 10 HP pour les équiper de propulseurs à chenilles.

Citroën acquiert les droits d’exploitation du brevet et s’assure de la collaboration d’Adolphe Kégresse.

Une berline made in Islande.
Une berline made in Islande.

Les autochenilles dérivées de la 10 HP furent inscrites aux catalogues à l’attention du grand public à partir d’octobre 1921. Chères mais efficaces, les autochenilles ont conquis les people. Pendant l’hiver 1931, André Citroën retrouva Charlie Chaplin à Saint Moritz et l’invita à profiter de sa conduite intérieure chenillée !

En 1934, Adolphe Kégresse engagea une autochenille au rallye de Monte Carlo. Mais la neige n’était pas au rendez-vous et la voiture se retira prématurément. On ne peut pas penser à tout.

Un véhicule d’exploration de l’Antarctique créé par Venturi.
Un véhicule d’exploration de l’Antarctique créé par Venturi.

Aujourd’hui, seuls les Inuits, les glaciologues islandais et les savants envoyés dans l’antarctique connaissent encore ce mode de propulsion.

2  
Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

SPONSORISE

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Essais et comparatifs

Plus d'essais
Plus de comparatifs