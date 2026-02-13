Saint-Valentin : le top 10 des meilleures voitures à offrir pour prouver votre amour (ou pas)

Bien sûr, un joli bouquet ou une boîte de bons chocolats, ça marche toujours pour la fête des amoureux. Mais si vous voulez impressionner un peu plus votre chéri(e), vous pouvez aussi lui offrir une voiture ! Alors bien sûr, dans les faits, vous en aurez parlé avant (bah oui)... Mais ici, c'est surtout le prétexte pour vous présenter un top des meilleures voitures à offrir pour la Saint-Valentin, avec une dose d'humour et une pointe de mauvaise foi.

Les voitures de l'amour

Vous êtes amoureux fous, inséparables, et dans votre bulle de bonheur à deux 90 % du temps ? Alors offrez une voiture à l'image romantique, un cabriolet deux places pour égoïstes, ou un cocon citadin électrique !

Nos choix :

Une Fiat 500

La "Cinquecento", ancienne comme moderne, c'est l'incarnation de la Dolce Vita italienne. Une auto pleine de charme, comme votre Grand Amour, avec son regard doux et aguicheur, ses courbes sensuelles et son caractère mutin. Elle donne le sourire et l'envie de rouler à deux. Son coffre minuscule ne permet d'ailleurs pas d'emmener plus de bagages que pour un weekend en amoureux.

Une Fiat Barchetta

"S'en aller tous les deux

Dans le sud de l'Italie

Et voir la vie en bleu

Tout jouer sur un pari..."

La Barchetta, c'est le cabriolet mi-vintage, mi-moderne, qui vous emmenera cheveux aux vents, les yeux dans les yeux, sans passager de moins de 12 ans pour troubler votre moment en amoureux par un "quand est-ce qu'on arrive" des plus malvenu pendant votre rêverie romantique. Et puis, elle est tellement craquante, avec sa ligne tout en courbes. A choisir en "Rosso Corsa", couleur symbolique de la passion amoureuse, bien sûr, et pas en bleu !

Une Fiat Topolino

Mais oui ! Si votre moitié n'a pas le permis, ou pas encore (vous lui offrirez pour la prochaine Saint-Valentin), la Topolino est sans conteste la plus craquante de toutes les voiturettes sans permis du marché. Basée sur une Citrën Ami, elle a su s'en démarquer esthétiquement, et devenir sexy en diable (toutes proportions gardées), en s'inspirant de la 500 justement. Et c'est une deux places, pour rester dans son cocon de douceur sentimentale avec votre chéri(e). Enfin, économique, elle ne ruinera pas celle (ou celui) qui fait battre votre coeur.

Une Fiat 124 Spider

La réinterprétation moderne de la Barchetta ! Votre amour a mis le turbo ? Comme le moteur de cette adorable découvrable, qui file à 215 km/h, le même chiffre qu'affichait votre rythme cardiaque quand vous avez rencontré pour la première fois votre futur(e). Vous avez craqué au premier regard, comme devant cet adorable cabriolet deux places, au charme redoutable. En plus, il est fiable, base japonaise oblige. Mais le moteur est bel et bien italien, et fougueux comme vos sentiments. Alors n'ayez aucune hésitation, c'est un cadeau sans risque.

Oui, que des Fiat. Parce que vous ne le saviez peut-être pas, mais "FIAT", le 14 février, ne signifie plus "Fabbrica Italiana Automobili Torino", mais "Follement et Intégralement Amoureux de Toi" !

Les voitures "jusqu'au bout de la vie"

Vous voulez symboliser votre engagement à long terme ? Que c'est "à la vie à la mort" avec votre compagne/compagnon ? Alors optez pour une auto dont personne ne veut, et que vous garderez autour du cou jusqu'à la fin de votre vie. Ce sera l'incarnation mécanique de la durabilité de votre couple !

Nos choix :

Un modèle Stellantis à moteur Puretech

Une telle auto, c'est un cadeau, mais empoisonné. Si nombre de modèles ont été fiabilisés, c'est toujours la loterie en occasion. Et pour ceux qui veulent s'en débrasser, c'est la croix et la bannière. Les acheteurs particuliers les boudent, et les professionnels ne veulent pour certains même pas les reprendre ! Alors vous l'avez autour du coup jusqu'au bout, ouais.

Et en plus, vous prenez le risque que votre moitié tombe amoureuse de son garagiste, vu qu'elle va passer plus de temps en atelier que sur le canapé du salon avec vous devant une série Netflix. Ah !

Une Renault Latitude

Surnommée Renault "Platitude" pour son manque saveur évident, la Latitude s'éternise dans les colonnes des sites de petites annonces quand on veut la revendre. Mieux vaut la garder jusqu'au bout. Et du coup, votre moitié se souviendra de vous à chaque fois qu'il montera dans son "carrosse", jusqu'à ce que mort s'ensuive, la sienne ou celle de la voiture (et en plus, comme elle est fiable, ça risque de durer longtemps).

Une Nissan Leaf

Pionnière du véhicule à pile en grande série, la Nissan Leaf n'est pourtant pas celle qui va électriser votre relation. Personne n'en veut, que ce soit la première ou la deuxième génération. Sa décote est aussi rapide que... votre montée en température devant le dernier investissement en dessous coquins de votre moitié !

Mais sa vitesse de charge bien plus lente que la moyenne vous donnera le temps de vous faire des câlins à l'intérieur, en attendant que la batterie soit pleine ! C'était stratégique en fait...

Les voitures "jusqu'au bout de la vie" (bis)

Celles-là, vous ne serez pas obligés de les garder "puisque personne n'en veut", mais vous pourrez les garder jusqu'à ce que mort vous sépare, parce qu'elles sont "indestructibles". Comme votre amour !

Nos choix :

Une Mercedes Classe E W124

C'est l'archétype de la grande berline allemande. Fiable, indestructible, qui tourne comme une horloge même après 30 ans, exactement comme votre amour pour l'élu(e) de votre coeur. Et cette teutonne rendra sa dernière volute à l'échappement probablement même après que votre couple ai rendu son dernier souffle.

Une Volvo P1800

Ce coupé est d'une beauté pure et intemporelle. Quelques exemplaires ont dépassé le million de kilomètres. Enorme, mais pas encore aussi impressionnant que le nombre de battement de coeur à l'unisson de votre couple. Reste qu'à son volant, le coeur de votre moitié battra un peu plus vite, un peu plus fort, en pensant à vous et à ce magnifique cadeau que vous lui avez fait, et qui sera encore dans le garage quand vous irez rejoindre le paradis des amoureux.

Un Toyota Hilux

Ce pick-up est indestructible ! La joyeuse bande de Top Gear UK a bien essayé de le "tuer", lors d'un mémorable épisode de leur émission. Laché du haut d'une grue, noyé dans l'océan, accidenté, posé sur le toit d'un immeuble voué à la destruction (et détruit !), il a toujours réussi à redémarrer. Une allégorie de votre amour, qui, s'il subira nombre d'accident de parcours, repartira toujours avec la même force, la même intensité. Quelle belle preuve d'amour que d'offrir un Hilux !