Match : la Mini Cooper S électrique est-elle aussi enthousiasmante que la thermique ?

Nous sommes nombreux à regretter la disparition des petites GTI à moteur thermique, au premier rang desquelles les Renault Clio RS, Ford Fiesta ST, Opel Corsa OPC, et Peugeot 208 GTI qui reviendra sous la forme d’une bombinette électrique. C’est d’ailleurs la tendance, puisque la Renault a, de son côté, laissé la place à l’Alpine A290 sur base de R5 E-Tech.

Mais alors que Volkswagen semble également baisser les bras en annonçant le remplacement la Polo GTI par une ID. Polo « zéro émission » reprenant les 3 lettres magiques, Mini propose les deux types d’énergies sur sa Mini Cooper S.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion Mini Mini (7 videos)

Une idée intéressante donc, mais qui met dans l’embarras au moment du choix, sachant que l’électrique « SE » est plus puissante que l’essence avec 218 ch au lieu de 204, de surcroît disponibles immédiatement, bien plus économe à l’usage quand on se recharge à domicile, et finalement pas plus chère que la frangine à combustion interne qui elle, écope de malus au CO2.

Un rapport prix/équipement en faveur de l’électrique…

Mieux, grâce à une ristourne de 1 700 € actuellement, la finition de base Essentiel s’affiche à 32 800 €, soit 951 € de moins que la Cooper S qui revient à 33 751 €, malus de 1901 € inclus. Tentant ! Ne nous emballons pas… Car dans ces coquettes finitions JCW aux allures résolument sportives, c’est elle qui revient plus cher, de 660 €, à cause d’un onéreux pack d’équipement « S » qu’elle impose, comprenant accès mains libres, alarme, rétroviseurs jour/nuit automatique et affichage tête haute. Pas dramatique pour ceux que ces équipements intéressent, mais tant pis pour les autres…

Le choc culturel entre Oxford et la Chine…

Par ailleurs, aussi étonnant que cela puisse paraître et bien qu’elles affichent, à un ou deux centimètres près, les mêmes gabarits, les deux autos sont totalement différentes, l’essence restant fabriquée à Oxford en Angleterre sur la plateforme de l’ancien opus, alors que l’électrique est produite en Chine sur une nouvelle base Great Wall Motors, un paramètre qui rebutera sans doute ceux qui veulent avant tout une anglaise pur jus qui mériterait totalement l’Union Jack sur le toit.

Et à bien y regarder, les changements esthétiques sont notables : on note ainsi, sur l’électrique, l’absence d’élargisseurs d’ailes, un capot qui n’englobe pas les projecteurs, une calandre plus haute et moins ajourée, un aileron plus imposant, des boucliers différents, ainsi que des portes dotées de poignées affleurantes d’un pli sur en partie basse. Surtout, le pare-brise est bien plus incliné, sans doute pour améliorer l’aérodynamique. Pour sûr, la SE reprend globalement le style de l’essence, avec notamment les roues aux quatre coins et ce regard jovial, mais la magie opère un peu moins… Une affaire de goût dont on vous laisse débattre…

En tout cas, pas de changement notable à l’intérieur : si les consoles centrales et contre-portes diffèrent, on retrouve la même ambiance, sympa avec le nouvel écran rond extra-plat OLED aux animations craquantes, ainsi que les habillages en tissu rétroéclairé, mais moins cossu qu’avant dans les deux cas, la mode étant aux plastiques durs recyclés. La Cooper S se montre toutefois un peu plus pratique grâce à des bacs de rangement plus larges.

Rapport prix/équipements Mini Cooper S finition JCW Mini Cooper SE finition JCW Aides à la conduite















Conduite (liaisons au sol)















Confort















Multimédia















Style intérieur















Style extérieur















Note : 14,3 /20 15 /20 Explication des critères de notation

Enfin pratique, tout est relatif : quel que soit le type d’énergie, une Mini n’a rien de vraiment commode, notamment à cause d’un coffre de 210 dm3 seulement. Cela posé, si l’habitabilité aux places arrière apparaît juste, un adulte de 1,80 m peut se caser (avec souplesse) derrière un conducteur de même taille, sans pour autant lui mettre les genoux dans le dos, et sans baisser la tête, par ailleurs. Notez que seule la version essence propose une carrosserie 5 portes (+ 1 000 €) facilitant l’accès à la banquette…