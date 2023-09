Appelez la Cooper. Car la dénomination Hatch des Mini berlines classiques à trois ou cinq portes n'évoquant pas grand-chose au grand public, le groupe BMW a décidé que cette cinquième génération devait forcément recevoir le label autrefois synonyme de finition sportive. Un détail certes, mais qui aura pour conséquence la disparition de l'entrée de gamme One, trop peu plébiscitée selon la marque. N'en déplaise aux budgets serrés…

dailymotion Salon de Munich 2023 - Nouvelle Mini Cooper : plus de changements qu'il n'y paraît ! (Présentation vidéo)

Comme à l'accoutumée, différencier ce nouvel opus du précédent s'apparente à un jeu des sept erreurs et pour cause : repenser l'icône anglaise sans la dénaturer nécessite de ne redessiner que quelques traits. Mais les changements esthétiques sont plus importants qu'il n'y paraît. Il n'y a qu'à détailler le modèle électrique que nous présente la marque pour s'en apercevoir.

Tout d'abord, les contours d'ailes en plastique brut apparus en 2001 avec la première Mini de l'ère allemande ont disparu. Ensuite, les optiques avant s'étirent légèrement, les feux arrière adoptent une forme triangulaire, et les signatures lumineuses se veulent désormais personnalisables. On notera également des poignées de portes désormais affleurantes, une nouvelle calandre octogonale et la disparition de tous les chromes. Surtout, les ailes sont désormais galbées, alors qu'elles restaient dans le prolongement des portières auparavant.

Si la marque ne révèle aucune dimension dans le sens de largeur, elle annonce une augmentation anecdotique d’un centimètre d'un pare-chocs à l'autre. L’empattement gagne 4 cm (soit 2,53 m désormais) mais l'habitabilité ne semble pas progresser de manière significative : la place aux jambes reste très limitée à l’arrière et ne pourra satisfaire que des enfants. En outre, on ne peut toujours être que deux sur la banquette.

Une nouvelle fois, la Mini privilégie toujours le style. À ce propos, le design intérieur évolue nettement. Fini, le mobilier massif et la console centrale débordant de boutons : la planche de bord se veut désormais aérienne et épurée, et plus évocatrice du modèle originel, selon la marque.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Conscience verte…

Pour simplifier la présentation, il a fallu repenser intégralement l'ergonomie. La citadine BCBG reçoit un nouveau système multimédia regroupant une multitude de fonctions, notamment le pilotage du système de chauffage/climatisation, au grand dam des amateurs de commandes physiques. Ceci dit, une commande vocale évoluée, inspirée de ce qui se fait chez BMW, devrait faciliter la vie. Employant une technologie OLED, l'écran tactile de 240 mm de diamètre se veut très fin, ultra-réactif, très animé et lisible avec une image fortement contrastée, l'extinction de LED pour obtenir un noir absolu étant possible, contrairement aux autres écrans qui sont rétroéclairés. Par ailleurs, il pourra ouvrir l'accès à des applications de jeux et de vidéo.

Mieux, les possibilités d'affichage sont nombreuses : non seulement on peut personnaliser le fond avec des photos, mais il est également possible de choisir un tachymètre rétro rappelant les tout premiers modèles. Autres modifications importantes : le bloc compteur disparaît, remplacé par un affichage tête haute fourni en série, tandis que le levier de vitesse prend la forme d'un petit bouton basculant, sous l'écran central.

Une révolution intérieure qui tentera de faire oublier une qualité perçue en retrait, la nouvelle Mini ayant fait le choix de remplacer ses matériaux rembourrés cossus par du plastique recyclé dans l'air du temps mais à l'aspect dur et brillant moins valorisant, que cache partiellement un tissu très tendance, heureusement. Enfin, des projections lumineuses colorées sur la planche de bord et les portières permettent de modifier l'ambiance.

Techniquement, aucune information sur les versions thermiques, mais l’on sait d’ores et déjà que les électriques proposeront deux moteurs et deux batteries. De son côté, la Cooper E délivrera 184 ch et 290 Nm (pour un 0 à 100 km/h en 7s3) et sera alimentée par une batterie de 40,7 kWh (contre 32,6 kWh pour l'actuelle Mini Hatch électrique), quand la Cooper SE produira 218 ch et 330 Nm (0 à 100 km/h en 6s7 secondes), avec un accumulateur de 54,2 kWh.

Selon la version choisie, la petite Anglaise offrira ainsi entre 300 et 400 km d'autonomie moyenne. Des valeurs intéressantes obtenues notamment grâce à un aérodynamisme peaufiné, le Cx passant de 0,31, sur le modèle actuel, à 0,28.

Côté recharge, il faudra se contenter de 75 kW maxi en courant continu pour la Cooper E, et 95 kW pour la Cooper SE. Mais cela devrait permettre, selon la marque, de passer de 10 à 80 % de batterie en moins de 30 minutes sur les bornes rapides des grands axes. En outre, la navigation devrait intégrer un planificateur de trajet pour optimiser les pauses une fois la destination programmée. Sur des bornes publiques en courant alternatif, pas plus de 11 kW à espérer.

Côté conduite, Mini annonce bien évidemment un comportement façon karting typique du modèle mais également quelques innovations notables : ainsi, il sera désormais possible de garer la nouvelle Cooper à distance, via son smartphone, dans des places trop étroites pour pouvoir entrer ou sortir facilement, et de lancer une marche arrière automatisée, les actions sur la direction lors derniers mètres parcourus en marche avant étant préalablement mémorisés.

Notez que les modèles électriques reposeront sur une plateforme spécifique et seront produits en Chine en collaboration avec le géant local Great Wall Motor, contrairement aux thermiques qui resteront assemblées à Oxford, en Angleterre. Sachez enfin qu'une version cabriolet sera proposée au côté des versions à trois et cinq portes. Commercialisation prévue au premier semestre 2024, après une première présentation au public au salon de Munich, du 5 au 10 septembre 2023.