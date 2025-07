Renault 4 E-Tech, nos mesures d'autonomie

La nouvelle Renault 4 reprend les moteurs de la R5, en deux niveaux de puissance : 120 et 150 ch ainsi que les batteries. Deux capacités sont proposées : 42 ou 52 kWh (net). Nous mettons aujourd’hui à l’épreuve la version « autonomie confort » associant le moteur de 150 ch et la grosse batterie, l’ensemble offrant une autonomie mixte de 409 km (WLTP).

La facture de notre Renault 4 en finition haute « Techno » atteint 35 490 €. Un tarif salé mais compensé par un équipement à la hauteur avec de série la navigation connectée Google avec planificateur, la fonction One Pedal avec palettes au volant, le préconditionnement de la batterie, etc. Notez que la R4 est chère mais se place au final dans la moyenne du marché, si on la compare par exemple au Peugeot e-2008 156 ch, vendu à partir de 38 000 € ou encore à la Fiat 600 e facturée 35 800 €. Précisons enfin que la R4 est éligible au bonus écologique (jusqu’à 4 000 €).

Nos mesures dans la vie courante au volant de la R4 E-Tech sont plus satisfaisantes que durant l’essai réalisé au début du printemps. Nous avons réalisé les 4 cycles de test (voir tableau ci-dessous) par des conditions météorologiques favorables. Une température extérieure de 27 °C, aucun vent. Nous avons laissé le mode de conduite « Confort » engagé par défaut sur le « multisense » et nous avons laissé la régénération au plus bas,mode également par défaut.

Sur autoroute, à 130 km/h, nous avons relevé une moyenne de 19 kWh/100 km dans des conditions météo idéales. Ici, le rayon d’action peinera à dépasser les 250 km, remettant en cause les longs trajets. Et ce n’est pas l’efficacité de la recharge rapide (DC) qui rassure. Durant nos deux recharges de 20 à 80 % effectuées sur des bornes Ionity et Fastned, nous n’avons pas dépassé une puissance de 79 kW. C’est décevant pour un pic annoncé à 100 kW par le constructeur. Dans les deux cas, il aura fallu attendre plus de 30 minutes. Face à la concurrence, la R4 se place dans la moyenne basse et ne laisse pas de place à l’imprévu. Pour ce qui est de la recharge à domicile (AC), la R4 embarque un chargeur de 11 kW (triphasé) ramenant la charge complète (de 0 à 100%) à environ 7h sur une Wallbox de 7,4 kW. Même à ce niveau de prix, Renault fait payer le câble de recharge domestique mode 2 (400 €).

Brillante en ville

En ville le petit SUV de Renault s’en tire très bien avec une consommation moyenne de 13,8 kW/100 km relevée durant notre cycle « ville » avec des zones à 30 et 50 km/h. Un bon score qui porte l’autonomie réelle à un peu plus de 370 km dans ces conditions. Sur route à 80 km/h alternant avec des portions à 110 km/h, nous avons observé une moyenne de 15,6 kW/100 km. Ce qui offre un rayon d’action de 333 km. C’est dans cet environnement que la R4 s’en sort le mieux.

Des aides à la conduite évoluées

La R4 offre à ses propriétaires une batterie d’aides à la conduite spécifiques à l’électrique. A commencer par son système de régénération évoluer. En effet, la R4 est le premier véhicule de la marque à inaugurer la fonction « one pedal » (disponible à partir de la finition Techno). Ce système complète les trois modes de freinage régénératif et permet l’arrêt total du véhicule au lever de pied. Son usage, assez progressif, s’avère appréciable notamment en conduite urbaine et permet de se passer de freins.

Cette version "Techno" embarque également de série une pompe à chaleur, destinée à réduire les dépenses énergétiques de chauffage et de climatisation. Quant au planificateur d’itinéraires (via google maps), il s’avère efficace et rassurant. Il se met à jour en fonction des conditions de circulation et de votre style de conduite et vous informe sur le niveau de batterie à l’arrivée et les éventuels arrêts tout en proposant une borne disponible sur le parcours. Il est couplé au préconditionnement de la batterie qui se met à température pour optimiser la recharge. Enfin, elle dispose d’une technologie V2G permettant de réinjecter l'énergie de la batterie dans le réseau général ou domestique.

Données constructeur des temps de charge en courant alternatif AC de 0 à 100%

Prise classique (2,3 kW) 28h27 Prise renforcée (3,7 kW) 14h51 Borne Wallbox (7,4 kW) 7h47 Borne publique triphasée (11 kW) 4h51

Données constructeur des temps de charge en courant continu DC de 5 à 80% Charge rapide (100 kw) 0h30

Mesures Caradisiac Conditions : temps couvert, léger vent, 8 °C Charge Rapide Puissance maxi délivrée Temps pour passer de 10 à 80 % Courant Continu DC 79 kW 35 minutes Cycles de roulage Caradisiac Consommations Autonomies Autoroute à 130 km/h 19 kWh/100 km 273 km Autoroute à 120 km/h 17,5kWh/100 km 297 km Route à 80 km/h maxi 15,6 kWh/100 km 333 km Ville 13,8 kWh/100 km 376 km Cycle d'homologation mixte WLTP 15,1 kWh/100 km 409 km

A retenir : pour la ville

L'autonomie autoroutière limitée de la Renault 4 et inhérente à la catégorie restera problématique pour beaucoup. Pour la ville ou la route secondaire le petit SUV de Renault saura contenter ses clients. Il offre un réel plaisir de conduite, s’avère ludique grâce à son système One pedale et son planificateur évolué rassure. A l’inverse d’une recharge rapide décevante. Mais une nouvelle fois, investir près de 35 000 € pour cantonner son usage à la ville reste frustrant.