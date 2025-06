Notre analyse du BMW X1 (F48) : fiabilité, coûts d'utilisation, il est loin d'être parfait

En bref

Le X1 est un best-seller de Bmw dans l'hexagone. Et cette seconde génération (nom de code F48), contrairement à la première qui était plus un break surélevé, adopte un look de "vrai" SUV, pour coller à l'air du temps.

Il en profite pour rehausser sa qualité de fabrication et de finition, qui n'était pas digne de la marque sur la première génération, il faut avouer. Ici, on retrouve de beaux matériaux, des assemblages plus sérieux, mais aussi une ambiance plus haut de gamme, et un équipement moderne et à la page. L'habitabilité est aussi très correcte pour le gabarit contenu, et le volume de coffre de 505 litres suffira dans la plupart des situations.

En changeant de plateforme, et en adoptant celle des Série 2 Sport Tourer et Gran Tourer en lieu et place de celle de l'ancienne Série 3 E90, il change aussi de philosophie. Terminé la propulsion quand deux roues seulement se chargent de mouvoir le X1. Les moteurs deviennent en effet transversaux et c'est la traction qui est proposée quand le système xDrive (4x4) n'est pas retenu. Cela dit, le comportement reste assez affûté, et il ne perd pas trop en toucher de route, tout en devenant dans le même temps plus confortable.

Les moteurs vont du 3 cylindres 18i au 4 cylindres hybride rechargeable 25e en essence, en passant par le 4 cylindres thermique uniquement (136 à 231 ch), et en diesel, les 3 et 4 cylindres 1.5 et 2.0 (16d à 25d) vont de 116 à 231 ch. La teansmission intégrale xDrive est disponible sur les plus hautes puissances.

Sur le marché de la seconde main, ce X1 de seconde génération est fort répandu. Tous les moteurs et toutes les transmissions sont disponibles. Mais les tarifs ont du mal à descendre. Il a la cote, preuve qu'il plaît et que ses prestations sont convaincantes. Par contre, petit warning concernant la fiabilité. Certains soucis sont quand même très récurrents et quelques uns sont importants. Il faut y porter attention.