1. Tesla Model Y Propulsion - The Show Musk Go On

En bref

SUV électrique

À partir de 44 990 €

Autonomie : 500 km

Le gros restylage, esthétique et technique, opéré par Tesla sur la Model Y avait d’abord été réservé aux versions les plus chères du catalogue (Grande Autonomie à transmission intégrale) exclues du bonus écologique. Avec l’arrivée de la Propulsion et de la Grande Autonomie Propulsion, les ventes redécollent.

Le feuilleton politique entre Elon Musk et Donald Trump n’aura finalement pas eu l’effet Tsunami sur les ventes de Tesla. Bien sûr, sa position a engendré le désamour d’une part de sa clientèle mais la dégringolade (-45%) enregistrée sur les 5 premiers mois de l’année en Europe est en train d’être freinée.

En effet, les premières livraisons de la Model Y restylée, voiture la plus vendue, commencent à arriver. En France, la marque à du retarder plusieurs commandes des versions « Propulsion », les plus plébiscités par les clients, en raison d’un délai d’obtention très important de son éligibilité au bonus écologique, soumise à l’ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie). Le SUV a eu le feu vert mi-juin 2025 et instantanément les ventes sont reparties à la hausse, plaçant la Model Y numéro 1 des ventes d’électriques en France, devant la Renault 5.

Nous nous intéressons aujourd’hui à la version « Propulsion », l’une des plus sollicitées en France, éligible au bonus et surtout la moins chère du catalogue. Tout équipée (quelques options subsistent comme l’Autopilot), elle est vendue 44 990 € hors bonus pour une autonomie mixte WLTP de 500 km. Une offre bien placée face à des concurrents comme le Renault Scenic E-Tech, le Skoda Enyaq ou encore la XPeng G6 (cf page concurrence).

La Tesla Model Y restylée, surnommée « Juniper », gagne 4 cm en longueur (4,79 m) tout en conservant ses proportions. Face avant redessinée, optiques inspirées du Cybertruck, hayon affiné avec signature lumineuse intégrée, le SUV de Tesla évolue avec sobriété et efficacité. Les nouvelles jantes à bâtons avec enjoliveurs inédits complètent cette mise à jour, ici présentée en livrée Rouge Ultra (2 600 €).

L'intérieur évolue avec des matériaux mieux finis et un équipement enrichi, le tout sans faire flamber la facture. Ainsi de série, le propriétaire profite des sièges chauffants et ventilés, d’un hayon à ouverture mains libres, d'une caméra avant supplémentaire et d'un écran tactile arrière de 8’’. Toutes les commandes passent par l’écran tactile de 15’’, dont l’interface reste toujours complexe à appréhender pour un débutant. Ce dernier est toujours aussi performant et réactif à utiliser. Bonne nouvelle, Tesla a réimplanté un commodo sur le volant pour engager les clignotants. Une fonction qui avait migré sur le volant au lancement de la nouvelle Model 3. Il semble que cela n'ait pas remporté l'unanimité.

Notez que Tesla ne propose toujours pas de connectivités Android Auto ou Carplay. Le constructeur privilégie son écosystème qui fonctionne plutôt bien et notamment sa navigation connectée. Le seul service connecté « offert » avec la connexion standard. Pour profiter pleinement des services de streaming (Spotify, Youtube, etc.), du trafic en temps réel ou de la caméra du mode sentinelle, il faudra payer 9,90 € par mois en souscrivant la « connexion premium ». L’environnement lumineux et dépouillé gagne aussi en confort, notamment aux places arrière avec une assise plus creusée et plus longue et la possibilité d’incliner et de rabattre électriquement le dossier. Deux adultes voyageront dans de bonnes conditions aux places arrière avec à disposition un écran de 8’' et deux points de recharge.

Enfin, le SUV conserve sa suprématie en matière de volumes. Son coffre XXL (854 litres) est complété par un vaste et profond rangement sous plancher ainsi que par un frunk (coffre avant) de 117 litres. Le Model Y est assurément apte à remplir sa tâche de voiture familiale. Son dérivé à 7 places (avec des strapontins) devrait revenir dans la gamme ultérieurement.

La mécanique évolue peu à l’occasion du restylage. La Model Y Propulsion est animée par un moteur d’environ 300 ch implanté sur l’essieu arrière avec deux modes de conduite : « confort » ou « standard », influants sur la réponse à l’accélérateur. La poussée est vive (0 à 100 km/h en 5,9 s) et ne s’essouffle qu’au-delà des 160 km/h, ce qui permet de s’insérer ou de dépasser sans aucun stress. Notez que la V-Max de cette version est limitée à 201 km/h.

Sur voie rapide, l’insonorisation annoncée retravaillée est de bonne qualité. Les bruits d’air et de roulements sont bien filtrés et il n’est pas nécessaire de hausser le ton pour parler avec son voisin. On aime la bonne stabilité de l’auto à haute vitesse, comme assise sur un rail. Sur route secondaire aussi la Model Y se débrouille plutôt bien malgré sa masse et son empattement importants. Le châssis réglé plutôt ferme compense efficacement le roulis alors que la direction reste assez précise. L’adhérence est assurée par des pneumatiques Continental (Sport 7) très efficaces sur le mouillé comme nous l’avons constaté durant notre test. Si pertes d’adhérence il y a, elles sont bien compensées par les aides à la conduite.

Sobriété poussée et régénération simplifiée

Globalement sûre à la conduite, la Model Y, s’avère moins à l’aise en ville. Son rayon de braquage important (12,13 m) pénalise les manœuvres au même titre que la visibilité arrière, très mauvaise. Heureusement, le conducteur peut se rabattre sur les nombreuses caméras pour s’aider. A basse vitesse, les suspensions fermes conjuguées à d’imposantes jantes de 19’’, renvoient les imperfections de la route dans l’habitacle. En contrepartie, on apprécie le système de régénération qui évolue. Exit, les modes compliqués : « Rampage », « Roulement » ou « Serrage ». Désormais la Model Y propose un mode One-pédale (jusqu’à l’arrêt total) particulièrement bien calibré, et surtout naturel, qui permet de se passer de frein. Il y a également un mode « roue libre » qui n’en est pas un vrai mais qui adoucit plutôt la force de régénération.

La Model Y propulsion est réputée pour être la plus efficiente de la gamme avec une consommation mixte homologuée de 13,9 kWh/100 km selon le cycle WLTP. La batterie qui alimente cette version Propulsion est de type LFP (Lithium-Fer-Phosphate), elle affiche une capacité nette d’environ 60 kWh (donnée non communiquée par la marque). Durant notre essai, d’environ 500 km, réalisé sous de fortes chaleurs (avec la climatisation en marche) avec de nombreuses et grosses portions d’autoroute et de voie rapides, nous avons observé une très bonne moyenne de 16,9 kWh/100 km. Dans ces conditions exigeantes, le rayon d’action atteint les 355 km. Avec un peu d’éco-conduite, il est possible sans grande difficulté d’atteindre les 500 km annoncés. Ces consommations observées placent le SUV Américain parmi les plus sobres de sa catégorie.

La Model Y est conçue sur une architecture 400 volts, du coup, la puissance de recharge rapide (DC) plafonne à 170 kW. C’est tout de même supérieur à ses concurrents directs les Renault Scenic (155 KW) et Skoda Enyaq (135 kW). Tesla dispose en prime d’un planificateur d’itinéraires très évolué qui prend littéralement le conducteur par la main. Il privilégie naturellement le réseau de superchargeurs, fiable et très efficace. Nous avons ainsi attendu à peine 20 minutes pour passer de 21 à 80 %. De plus, la voiture vous indique le prix payé instantanément et lorsque vous avez lié votre carte bancaire à la voiture il y a simplement à la brancher, pas de carte à présenter, vous êtes débités directement. Cet écosystème simple et fiable rassure pour les trajets au long cours.