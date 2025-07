Est-il préférable de conserver son diesel ou de le revendre ?

Le diesel, l’industrie automobile française et l’État, c’est une longue histoire. Il y a peu, vous pouviez bénéficier d’un bonus écologique pour l’achat d’un véhicule équipé d’un moteur diesel, car moins émetteur de CO2 qu’un bloc à essence. Si bien que des petites citadines telles que les Citroën C1, Peugeot 107 ou Renault Twingo, avaient des diesels intéressants.

Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts. Le diesel ne bénéficie plus d’aucune aide, les particules et l'oxyde d'azote qu’il émet posent un problème de santé publique. Il a donc déserté les gammes des constructeurs, même lorsqu’il était incontournable comme sous le capot d’un grand SUV.

Le diesel libre

L’apparition des zones à faible émission et sa privation de la vignette Crit’Air 1 auraient dû l’enterrer. Seulement, il n’a pas dit son dernier mot. Premier encouragement, la disparition, presque définitive, des ZFE. Le diesel n’est plus en sursit et pourra circuler partout, enfin Paris et d’autres métropoles pourraient faire de la résistance. Ensuite, tous les constructeurs ne l’ont pas banni de leur gamme et certains groupes comme Volkswagen proposent une offre relativement confortable à ses clients.

Enfin, le coût du gazole à la pompe reste inférieur à celui de l’essence. Comptez en ce moment 1,64 € le litre contre 1,67 € pour l’essence. Certes, l’écart reste faible, mais la consommation reste à l’avantage du diesel, dont son appétit est aussi plus stable, notamment en ville ou lorsque vous roulez chargé.

Puisque le diesel n’est clairement pas en danger de mort. Faut-il conserver son dCi, TDi ou BlueHDi ou s’en séparer ? Plusieurs critères entrent en compte, notamment celui de la décote.

La différence de décote entre le diesel et l'essence

Pour plus de simplicité, nous mettons de côté l’offre hybride, hybride rechargeable et électrique afin de ne comparer que l’essence et le diesel. Toutefois, vous pouvez retrouver les décotes par énergie ici.

Age du véhicule Décote diesel Décote essence Écart 1 an 13,5 % 13,4 % 0,1 % 2 ans 27,7 % 26,7 % 1 % 3 ans 35,4 % 29,5 % 5,9 % 4 ans 39,7 % 33,6 % 6,1 % 5 ans 42,3 % 35,5 % 6,8 % 6 ans 46,4 % 38,3 % 8,1 % 7 ans 50,7 % 42,5 % 8,2 % 8 ans 54,9 % 44,7 % 10,2 % 9 ans 59,4 % 46,8 % 12,6 % 10 ans 62,2 % 50,4 % 11,8 % 11 ans 63,1 % 50 % 13,1 %

Lors des deux premières années, nous constatons grâce aux données de La Centrale que les décotes entre les deux énergies sont proches. En revanche, l’écart se creuse nettement dès la troisième année : 35 % pour le diesel contre 29 % pour l’essence, soit près de 6 % en défaveur du diesel. Cet écart atteint 10 % pour un véhicule de 8 ans et dépasse les 13 % à 11 ans.

Plus votre voiture vieillit, plus le diesel est pénalisé face à l’essence. Pour un modèle datant de 2016, la décote atteint 59,4 %, c’est 12,5 % de plus que pour son homologue s’abreuvant au Sans-Plomb. Pour un diesel qui n’accuse que 11 ans au compteur, il vaut 13 % de moins. Clairement, une telle décote n’incite pas à se débarrasser de son " turbo diesel à injection directe ".

Diesel entretenu + forte décote = diesel à conserver

Clairement, plus votre diesel prend de l’âge, plus il est intéressant de le conserver. Si son compteur est bien garni et que l’entretien n’a pas toujours été effectué en temps et en heure, s’en séparer peut-être une solution à considérer. En effet, il faut garder à l’esprit que les modèles équipés d’un diesel sont plus onéreux en entretien que ceux qui abritent un essence sous leur capot. De plus, certaines pièces n’apprécient guère « l’à-peu-près » comme le filtre à particules, la vanne EGR ou les injecteurs, des éléments coûteux à remplacer.

En revanche, un modèle qui a certes un peu d'âge, mais qui profite d'un kilométrage raisonnable et d'un entretien impeccable peut être conservé, bien au contraire.