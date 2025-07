Devinez combien de voitures a vendu Jaguar cette année

Vous voulez commander une nouvelle Jaguar ? Ce n’est plus possible. Après des années de chute des ventes, la marque de Coventry a décidé de changer totalement sa stratégie et de devenir une marque exclusivement électrique.

Les berlines XE et XF et les SUV E-Pace et F-Pace, qui continuaient tout de même de toucher une certaine clientèle bien que pas aussi nombreuse que souhaitée, ont été supprimés du catalogue et ne sont plus produits. Le i-Pace, premier modèle électrique de la marque, a lui aussi été supprimé.

8 Jaguar neuves immatriculées en Europe en juin 2025

Résultat, les immatriculations de Jaguar neuves en Europe se rapprochent désormais de ceux de marques ultra-élitistes. D’après les données de l’ACEA, 8 Jaguar neuves ont été vendues au mois de juin 2025 sur le Vieux continent ce qui représente une baisse de 98,7%. Sur l’ensemble du premier semestre, ce chiffre grimpe à 3 601 soit une baisse de 74,1% par rapport à la même période de l’année dernière.

En ajoutant le marché britannique, la Suisse, le Luxembourg, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein, ces chiffres montent respectivement à 37 et 14 309 exemplaires pour le mois de juin et le premier semestre. Rappelons qu’aux dernières nouvelles, il faudra finalement attendre l’été 2026 pour voir la prochaine nouveauté produit de Jaguar (sa berline électrique).

Maserati baisse encore

La situation n’est guère plus réjouissante chez Maserati. La marque au trident continue de commercialiser ses voitures contrairement à Jaguar, mais elle n’en vend pas beaucoup : 4 328 dans les dix plus gros marchés du monde sur le premier semestre 2025 d’après les spécialistes d’Italpassion, contre 6 324 unités un an plus tôt (soit une baisse de 32%). L’arrivée de la MCPura permettra-t-elle de progresser un peu lors des mois prochains ? Il faudra en tout cas trouver un moyen de pousser les ventes du Grecale censé atteindre de gros volumes.