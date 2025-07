Le Français qui va devoir sauver Maserati

Peut-on encore sauver Maserati ? Depuis quelques années, la marque au trident fait face à une érosion catastrophique de ses ventes. L’enseigne de luxe du groupe Stellantis peut pourtant compter sur une gamme moderne : son véhicule le plus grand public, le SUV Grecale, a été lancé en 2022 aux basques du Porsche Macan. La GranTurismo, un coupé 2+2 rival de la Bentley Continental GT ou de la Ferrari Roma, a été lancée en 2023 (et son dérivé cabriolet est encore plus récent). Quant à la super-sportive MC20, elle date de 2020.

Avec seulement 11 300 voitures neuves vendues en 2024 tous modèles confondus, Maserati n’a hélas pas réussi à convaincre la clientèle avec cette gamme de produits. La marque est en situation de crise et tout le monde se demande ce que prévoit Stellantis pour son avenir. Le groupe se fait conseiller par le cabinet McKinsey à ce sujet et sa revente a été abordée même s’il se défend de vouloir s’en séparer.

Jean-Philippe Imparato aux commandes

Après avoir déjà changé de patron l’année dernière, Maserati possède en tout cas un nouveau directeur général : dans le cadre du remaniement mis en place par le nouveau président-directeur général de Stellantis Antonio Filosa, c’est désormais Jean-Philippe Imparato qui dirige Maserati en plus de toutes les activités européennes du groupe.

Un sacré défi pour ce lieutenant historique de l’ancien groupe PSA et de Carlos Tavares, qui a précédemment dirigé Alfa Romeo. Va-t-il pouvoir décider d’un nouveau plan produit ambitieux pour repositionner Maserati face à Porsche et aux marques de luxe ?

Des moteurs thermiques plutôt qu’électriques ?

Rappelons que Maserati misait beaucoup sur ses nouveaux modèles électriques, les Grecale Folgore et GranTurismo / GranCabrio Folgore. Mais ces autos ne se vendent pas et laissent imaginer que la clientèle préfère peut-être des Maserati dotées de motorisations thermiques à la sonorité envoûtante, comme c’était le cas pour les précédents modèles du constructeur. Faut-il donc investir davantage sur de beaux moteurs thermiques, par exemple en retravaillant le V6 Nettuno ? Une chose est sûre : tout le monde se demande quelle sera la stratégie de Jean-Philippe Imparato pour Maserati. Et nous allons pouvoir le questionner à ce sujet dans le cadre d'un reportage ce mercredi.