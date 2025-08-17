Future Volkswagen ID.1 : à quoi faut-il s’attendre ?

Volkswagen veut désormais conquérir le marché de l’électrique par le bas. En proposant une petite auto d’une longueur de 3,88 m, le constructeur allemand veut faire de la future voiture de série qui sera extrapolée du concept-car ID.Every1, une citadine électrique populaire. Pour cela, il veut un tarif attractif qui sera de 20 000 € pour la version de base.

Une telle somme, cela peut paraître beaucoup pour une petite auto, mais dans le cas d’une électrique ce n’est pas la même chose puisque chez les constructeurs concurrents pour une voiture de taille comparable, on est proche des 25/30 000 €. Cela est vrai, à l’exception de la LeapMotor T03 et de la Dacia Spring, toutes deux produites en Chine (l’assemblage en Pologne de la LeapMotor ayant cessé en mars) qui sont les moins chères des mini-citadines électriques.

Twingo et Spring, principales concurrentes

Avec sa taille réduite et un équipement qui devrait être d’un haut niveau, la Volkswagen ID.1 (un patronyme non officiel), devra faire face aux Fiat 500e, Hyundai Inster et Mini Cooper E, on intégrera à cette liste la Citroën ë-C3 qui est d’une taille légèrement plus grande, mais qui affiche un tarif de 23 300 €. Voilà pour ce qui existe sur le marché actuellement, mais la donne devrait bientôt changer avec l’arrivée de la prochaine génération de Dacia Spring, qui sera produite en Europe en 2027, et surtout de la Renault Twingo électrique en 2026, dont Nissan va intégrer un modèle rebadgé dans sa gamme.

Chacun sa route, pour Renault et Volkswagen

Lors de l’annonce de Renault de produire la Twingo E-Tech électrique, Luca de Meo avait annoncé chercher un partenaire afin de diminuer les coûts de revient et l’on sait qu’il s’était tourné à l’époque vers Volkswagen. S’il y a bien eu des discussions entre la marque française et l’allemande fin 2023, un accord n’a pu être conclu et chacun est reparti travailler dans son coin. Pour Renault, la Twingo a été conçue avec l’aide de partenaires chinois afin d’être à même de proposer une voiture de série finalisée en quelques mois. Ainsi, le partenaire chinois a été sollicité pour le développement complet du véhicule ainsi que sa motorisation, tandis que la production sera assurée en Slovénie à Novo Mesto chez Revoz, filiale de Renault dont l’usine a produit les différentes générations de Clio et de Twingo. Pour Volkswagen, pour l’ID.1 pratiquement tout est fait maison et l’auto sera produite au Portugal, dans l’usine Volkswagen Autoeuropa de Setubal, située dans la région de Lisbonne.

Avec l’électrique, c’est le retour des mini-citadines

Les mini-citadines thermiques ont pratiquement disparu du catalogue des constructeurs, mais aujourd'hui ceux-ci éprouvent un nouvel intérêt pour ces autos de petite taille, alors que s’approche 2035 et le passage à l’électrique pour les voitures neuves en Europe. Ce regain d’intérêt permet aussi aux constructeurs de proposer enfin des électriques plus abordables, même si le tarif des batteries est toujours assez élevé. À ce propos, la future Volkswagen ID.1 embarquera une batterie de chimie LFP (Lithium-Fer-Phosphate), moins coûteuse que les batteries NMC (Nickel-Manganèse-Cobalt) qui sont plus performantes. C’est pourquoi l’autonomie annoncée serait de 250 km, ce qui est bien suffisant pour une petite auto. Pour son électromoteur, Volkswagen a d’ores et déjà annoncé sa puissance qui sera de 95 ch.

Une aide américaine pour le logiciel embarqué

La contrainte d’un prix réduit ne va pas pour autant faire de cette auto, une électrique bas de gamme. Volkswagen va utiliser une plateforme moderne, la MEBrevo qui est la version raccourcie des plateformes MEB utilisées pour les électriques de la marque dont la Volkswagen ID.3. À la différence de celle-ci pas de moteur à l’arrière pour l'ID.1, puisque cette auto sera une traction. L’architecture logicielle de la future ID.1 a été confiée au partenaire américain de la marque de Wolfsburg (suite à un partenariat de 5,8 milliards de dollars en 2023). Il se nomme Rivian et produit déjà de nombreux véhicules électriques dont des utilitaires et le pick-up RT1 ou le SUV 7 places R1S. Rivian a annoncé son intention d’arriver en Europe rapidement avec un SUV qui se nomme R2 puis avec un modèle plus compact qui se nommera R3.

Pas de déclinaison de l’ID.1 chez Seat et Skoda

Pour Volkswagen, l’ID.1 sera un véhicule unique, puisqu’il ne devrait pas y avoir de déclinaison de ce modèle dans la gamme des marques Seat et Skoda. Mais cette plateforme MEBrevo va servir en revanche à bien d’autres véhicules du groupe Volkswagen, à commencer par les futures Volkswagen ID.2 et ID. 2 GTI, mais aussi la déclinaison SUV ID.2X (tous ces noms ne sont pas officiels) dont nous devrions voir un show-car au prochain Salon de Munich en septembre. En Espagne, chez Cupra, c’est la petite Cupra Raval qui l’utilisera, tandis que le tchèque Skoda va s’en servir pour son petit SUV baptisé Skoda Epiq. Toutes ces autos mesureront plus de quatre mètres de long et se classeront dans la catégorie des citadines, l’ID.2 étant l’héritière électrique de la Volkswagen Polo. Elle pourrait d’ailleurs en reprendre le nom, on en saura plus quand on découvrira le modèle de série l’an prochain.

Un habitacle moderne et connecté

Mais revenons à la future Volkswagen ID.1. On a déjà une estimation de son tarif d’entrée de gamme (20 000 €), on connaît son autonomie (250 km), sa puissance (95 ch), pas encore son nom définitif, mais on a déjà en revanche une idée du traitement de son habitacle. En effet, Volkswagen en a proposé plusieurs vues 3D et donné quelques indications sur sa modularité. Ainsi, on sait que la capacité du coffre sera de 305 litres, ce qui est correct pour une petite auto. Le tableau de bord affichera un design épuré, une instrumentation numérique assez minimaliste et une grande tablette tactile (réservée sans doute aux versions haut de gamme). Tandis que la sellerie et l’habillage du tableau de bord devraient être en tissus issus de matériaux recyclés, il y aura comme pour le « monospace » Volkswagen ID.Buzz une console centrale capable de coulisser d’avant en arrière, un siège passager dont le dossier peut se rabattre, tous comme les dossiers de la banquette, afin de disposer d’un volume de chargement maximal. Il n’y aura pas en revanche de banquette coulissante. Conçue pour transporter quatre passagers, cette auto devrait être assez habitable pour que quatre adultes se sentent à l’aise. Ils devraient disposer d’une multitude d’équipements de sécurité et de confort, mais aussi d’aides à la conduite pour le conducteur. On attendra de savoir quelle sera la dotation en équipements de la version de base proposée à 20 000 €.

Un style proche du concept-car pour l’ID.1 de série

Quant au style de cette auto, il devrait être proche de celui du concept-car Volkswagen ID.Every1, un style qui est un mélange de plusieurs modèles de la marque on peut ainsi reconnaître dans les lignes du modèle, un peu de Volkswagen e-Up !, de Polo et même de Golf, une façon comme une autre pour Volkswagen de montrer qu’il y a bien une filiation entre les anciens et nouveaux modèles de la marque. Ceci afin également de ne pas trop perturber les clients fidèles de la marque lorsqu’ils vont passer au tout électrique. Enfin si le concept-car Volkswagen ID.Every1 a une bonne bouille et que le modèle de série devrait vraisemblablement la conserver, certains élements ne passeront pas le cap de la production en série. C'est le cas des roues immenses de 19 pouces, quant aux poignées affleurantes, il n’est pas sûr que ce modèle y ait droit.

Bilan Avec la future ID.1, Volkswagen veut retrouver ses racines populaires, qui lui ont permis de créer des voitures mythiques telles que la Volkswagen Coccinelle et la Volkswagen Golf vendues à plusieurs millions d’exemplaires. Pour Volkswagen, c’est la possibilité de proposer à ses futurs clients un véhicule électrique à un tarif que l’on peut qualifier avec des guillemets « d’abordable ». Ce qui est sûr, c’est que cette Volkswagen ID.1 aura fort à faire face à une concurrence qui va s’étoffer dans les prochaines années avec la venue de la Renault Twingo E-Tech, de sa déclinaison Nissan, de la nouvelle Dacia Spring et pourquoi pas de modèles chinois. Les constructeurs chinois étant de plus en plus intéressés de produire des modèles pour l’Europe et cela sur le continent européen.

La future Volkswagen ID.1 en dix points

Mini-citadine cinq portes, quatre places

Véhicule 100 % électrique

Arrivée prévue en 2027

Production au Portugal à Setubal

Plateforme MEBrevo

Motorisation électrique de 95 ch

Autonomie annoncée de 250 km

Longueur x largeur x hauteur (en mètres) : 3,88 x 1,82 x 1,49

Capacité du coffre à bagages : 305 litres

Tarif : à partir de 20 000 € (hors bonus)*

*Estimation