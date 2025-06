Prévu pour l’année prochaine le petit SUV Epiq de Skoda est en période de tests.

Skoda teste en ce moment même sur les routes de montagne, le Skoda Epiq qui va devenir son premier SUV citadin électrique. Ce modèle est encore au stade d’un prototype de présérie et malgré le camouflage qui le recouvre, on peut découvrir quelques indications sur son futur style qui sera assez proche du concept-car que la marque a dévoilé l’an dernier.

Ainsi on peut apercevoir sur ce prototype que le design du bouclier avant a été repris. Comme sur le concept-car il y a huit ouvertures verticales qui sont alignées sur toute la largeur du bouclier. Les phares et les feux de jour semblent également similaires à ceux de l'étude de style. Les dimensions du modèle de présérie sont proches, si ce n'est identiques, à celle du concept-car.

De légères différences avec le concept-car

Ce modèle devrait donc avoir des dimensions réduites avec une longueur de 4,10 mètres. Il aura une capacité de transport de cinq personnes et disposera d’un volume de coffre de 490 litres. Par rapport au concept-car de 2024 qui se nommait déjà Epiq, les différences en ce qui concerne le style seront limitées. On peut ainsi voir que les rétroviseurs extérieurs ont été déplacés du montant « A » au haut de la porte avant.

Futur rival des Citroën Ë-C3 Aircross et Renault 4 E -Tech

On découvre également sur le prototype photographié que les barres de toit sont différentes de celles du concept-car et que la partie arrière a également été légèrement remaniée. Ainsi il ne semble ne plus y avoir, mais il est difficile de le savoir en raison du camouflage, d’ouvertures verticales dans le bouclier comme celles que l’on trouve à l’avant. Avec ce modèle, Skoda devrait aller venir bousculer les Citroën Ë-C3 Aircross et Opel Frontera Electric de Stellantis, mais aussi la nouvelle Renault 4 E -Tech Electrique. Utilisant la base MEB Small de la Cupra Raval et de la future Volkswagen ID.2, cette auto devrait disposer d’un choix de batteries important et pourrait afficher une autonomie de plus de 400 km avec la batterie de plus grande capacité.