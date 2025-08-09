Après le coupé, la version restylée de la Porsche 911 Turbo cabriolet se découvre.

Porsche est en train de finaliser le restylage de tous les modèles de la famille Porsche 911. C’est maintenant au tour de la Porsche 911 Turbo Cabriolet de montrer le bout de son capot et de faire découvrir à nos chasseurs de scoop les modifications opérées à l’avant et à l’arrière du modèle. On découvre également des jantes en carbone entièrement redessinées.

La présentation de cette Porsche 911 Turbo Cabriolet type 992.2, est prévue pour cette année, alors que la commercialisation devrait débuter en 2026. Pour Porsche, la 911 est un mythe et ce sera la dernière Porsche à conserver le plus longtemps possible des motorisations thermiques avant de passer au 100 % électrique.

De l’hybride oui, mais pour la Turbo S

Mais il y a depuis quelque temps de l’électrification dans l’air et l’on a vu que le restylage de la Porsche 911 a permis à Porsche de se lancer dans l’hybridation avec la Porsche 911 Carrera GTS coupé et cabriolet. La Porsche 911 Turbo qu’elle soit coupé ou cabriolet n’y aura pas droit, mais ce ne devrait pas être le cas de la Turbo S qui adoptera quant-à-elle un moteur hybride qui devrait lui permettre d’afficher, grâce à l’aide d’un moteur électrique, plus de 700 ch.

650 ch pour la Turbo !

Si la Porsche 911 Turbo n’a pas droit à ce petit « boost » électrique elle ne devrait pas être trop mal lotie sur le plan des performances, car son moteur flat 6 biturbo devrait bénéficier des 650 ch de l’actuelle Porsche 911 Turbo 50e anniversaire. Cette version est capable d’atteindre la vitesse maximale (sur circuit) de 330 km/h et d’effectuer une accélération de 0 à100 km/h en seulement 2,7 secondes (avec le Pack Sport Chrono) de quoi satisfaire les amoureux des Porsche 911 de forte puissance.