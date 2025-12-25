Les records en modèles électriques tombent : la Renault Filante a surpris tout le monde avec une efficience incroyable

Il trônait sur le stand Renault au salon Rétromobile 2025. Au côté d'un modèle 40 CV de 1925, dont il s'inspirait largement esthétiquement, un prototype au look pour le moins saisissant, avec ses 5,12 m de long et 1,19 m de large seulement.

Et un proto pas "gratuit". En effet, il a servi le 18 décembre dernier, sous le nom de Filante "Record", sur le circuit de l'UTAC au Maroc, à une tentative de record d'autonomie. Et le résultat est là, Renault a communiqué dessus ce mardi 23 décembre : 1 008 km parcourus, en moins de 10 heures.

1 008 km seulement ?

Pourquoi seulement ? Parce que Lucid a établi un record à 1 205 km sur une seule charge en juillet dernier.

Alors en quoi est-ce un record ? C'en est un déjà parce que le but n'était pas de parcourir le plus de kilomètres possible, mais le plus de kilomètres, en le moins de temps possible, en l'occurrence 10 h. Un défi à la vitesse moyenne plus qu'au kilométrage. Et parcourir 1 008 km en moins de 10 heures, cela signifie précisément 102 km/h de moyenne. Les records, donc celui de la Lucid Air Touring, se font plutôt autour de 80 km/h, voire bien moins quand c'est sur route ouverte. Ici c'est donc un record à "haute vitesse".

Mais c'est surtout un record d'efficience, car face à une Lucid dont la batterie embarque 112 kWh nets, la Filante Record de Renault embarque une batterie qui présente la même capacité que celle d'un Scénic grande autonomie, soit 87 kWh utilisables.

Et cela donne une consommation moyenne de 7,8 kWh pour 100 km. D'ailleurs, si vous calculez bien, en roulant 10 heures à 7,8 kWh/100 de moyenne, à la vitesse de 102 km/h, vous trouverez que toute la batterie n'a pas été consommée. Et c'est bien le cas. A l'issu du record, et vu que le but était "seulement" de parcourir plus de 1 000 km en moins de 10 h, et non de faire le plus de kilomètres possible, il restait 11 % de batterie, qui auraient permit de parcourir 120 km de plus à la même vitesse.

Cette nouvelle prouesse dans le domaine de l'électrique a été rendue posible par la très grande légèreté de ce prototype, grâce aux matériaux ultralégers, à l'impression 3D (il pèse environ 1 000 kg). Et par un travail considérable sur l'aérodynamique, qui avait d'ailleurs été retravaillée depuis le modèle présenté à rétromobile, pour l'améliorer.

Renault, avec sa Filante, repousse donc encore un peu plus les limites de l'efficience, avec en point de mire de l'améliorer, évidemment, sur ses modèles de série.

Toutes les infos et visuels ici : https://media.renault.com/filante-record-2025-un-record-defficience-en-guise-detrennes/?lang=fra

Renault s'est aussi fendu d'un feuilleton en trois épisodes sur la génèse et l'histoire de ce record. Voici les 3 vidéos :

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies youtube

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies youtube