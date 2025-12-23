Une coupure de courant bloque toutes les Waymo de San Francisco

Les voitures autonomes ont encore beaucoup de chemin à parcourir avant d’offrir un service irréprochable. Véritables laboratoires roulants, ces véhicules permettent aux ingénieurs d’apprendre beaucoup des différentes situations inattendues rencontrées au cours d’une utilisation dans le monde réel. La dernière en date : une panne de courant dans un quartier de San Francisco.

Car oui : difficile d’anticiper tous les problèmes. Lorsqu’un événement très particulier se produit, le comportement des autos est analysé afin de les rendre meilleures la fois suivante. Dans le cas d’une panne de courant désactivant tous les feux de circulation d’un quartier, les SUV Jaguar E-Pace transformés par Waymo se trouvent totalement bloqués. Un dysfonctionnement mettant à rude épreuve la patience des habitants de la ville américaine.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies x-twitter en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies x-twitter

Un système surchargé

D’après la porte-parole de l’entreprise Suzanne Philion, le cas du feu de circulation en panne fait déjà partie du logiciel des véhicules opérés par Waymo. Les Jaguar E-pace sans chauffeur parviennent la plupart du temps à gérer la situation en agissant comme si l’intersection comprenait quatre panneaux stop. Son explication pour ce bug spectaculaire : ce soir-là, l’ampleur de la panne de courant a surchargé les serveurs de la société au point de mettre un grand nombre de voitures autonomes à l’arrêt en warning.