Cette Jaguar XJS est une véritable "sortie de grange", son découvreur nous en raconte l incroyable l'histoire

Ce qu’on attend de Retromobile, c’est d’y découvrir des voitures qui racontent une belle histoire. Et c’est justement le cas de cette Jaguar Xjs 4.0 de 1992 exposée dans le Hall 4 de l’édition 2026, où elle est proposée à la vente à 29 000 €. Cette voiture aimante les regards des visiteurs, tant en raison de son élégance intemporelle que de son état de conservation assez exceptionnel, ceci étant notamment dû à un kilométrage inférieur à 60 000 km.

Mais ce que ne savent pas les visiteurs, c’est qu’il s’agit d’une véritable "sortie de grange", soit le Graal de tout amateur de voitures anciennes. Elle est en effet restée stockée pendant 7 ans dans un hangar breton, promise à la casse à la suite d’un diagnostic de "marbre" totalement fantaisiste, jusqu’à ce que Vincent, collectionneur et co-fondateur de l’excellent magazine Youngtimers, en retrouve la trace. "Je suis venu, elle était là, posée en équilibre précaire. On a vérifié les fluides, on a branché une batterie…et elle a démarré au quart de tour après toutes ces années de sommeil, après quoi elle a roulé toute seul jusqu’à la dépanneuse." La suite, Vincent nous la raconte dans la vidéo accompagnant cet article.