Jaguar Xjs

Cette Jaguar XJS est une véritable "sortie de grange", son découvreur nous en raconte l incroyable l'histoire

Dans Salons / Retromobile

Pierre-Olivier Marie

La "sortie de grange" représente un Graal pour tout amateur de voiture ancienne. Vincent nous raconte le folle odyssée de cette Jaguar XJS dénichée en Bretagne.

Ce qu’on attend de Retromobile, c’est d’y découvrir des voitures qui racontent une belle histoire. Et c’est justement le cas de cette Jaguar Xjs 4.0 de 1992 exposée dans le Hall 4 de l’édition 2026, où elle est proposée à la vente à 29 000 €. Cette voiture aimante les regards des visiteurs, tant en raison de son élégance intemporelle que de son état de conservation assez exceptionnel, ceci étant notamment dû à un kilométrage inférieur à 60 000 km.

Mais ce que ne savent pas les visiteurs, c’est qu’il s’agit d’une véritable "sortie de grange", soit le Graal de tout amateur de voitures anciennes. Elle est en effet restée stockée pendant 7 ans dans un hangar breton, promise à la casse à la suite d’un diagnostic de "marbre" totalement fantaisiste, jusqu’à ce que Vincent, collectionneur et co-fondateur de l’excellent magazine Youngtimers, en retrouve la trace. "Je suis venu, elle était là, posée en équilibre précaire. On a vérifié les fluides, on a branché une batterie…et elle a démarré au quart de tour après toutes ces années de sommeil, après quoi elle a roulé toute seul jusqu’à la dépanneuse." La suite, Vincent nous la raconte dans la vidéo accompagnant cet article.

La bielle au bois dormant, le jour de sa découverte.
Après 7 ans sans rouler, elle a redémarré au premier coup de clé...
...pour grimper toute seule sur le plateau
Elle est maintenant exposée jusqu'à dimanche dans le Hall 4 de Retromobile.
29 000 € pour moins de 60 000 km, et une histoire incroyable.
Rétromobile 2026

Informations pratiques

Du mercredi 28 janvier au dimanche 1er février 2026 au Parc des expositions, Porte de Versailles, 75 015 Paris. Le salon se tiendra dans les pavillons 4, 7.1, 7.2, et 7.3.

Tarifs :
Plein tarif en prévente : 20 € (21 € après J -7)
Tarif sur place : 25 €
Avant-première : 60 €
Enfants de moins de 16 ans : 12 €
Enfants de moins de 12 ans : gratuit

Horaires :
Mercredi 28 janvier : de 10h à 19h
Jeudi 29 janvier : de 10h à 20h30
Vendredi 30 janvier : de 10h à 22h
Samedi 31 janvier : de 10h à 20h30
Dimanche 1er février : de 10h à 19h

Toute l’équipe de Caradisiac sera présente pendant l’intégralité du salon dans le Hall 4, n’hésitez pas à venir nous voir !

 
 
 

