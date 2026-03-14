Il faut l’avouer, le fameux code de la route Rousseau, des éditions du même nom, est au permis de conduire ce que les recettes faciles de Françoise Bernard sont à la cuisine : un classique indémodable. Sauf que l’un comme l’autre, pour efficace et précis qu’ils soient, sont un tantinet lourds à digérer. La faute à la cuisine au beurre sans doute.

Moderniser l’apprentissage

Alors, depuis quelques années, les éditions First ont une riche idée : publier eux aussi un Code de la route, avec les ingrédients habituels de la collection Les Nuls. Mais contrairement au titre qui se veut un peu provoc et vulgarisateur à l’extrême, les bouquins en questions, remis au goût du jour tous les deux ans, même si le Code de la route évolue moins vite, se veut très sérieux et dispose d’une mise en page un peu moins austère que celle des éditions Rousseau.

Aéré, avec juste le grain de fantaisie minimum, il permet aux apprentis conducteurs de réviser leur pensum dans l’attente de leur entraînement quotidien ou hebdomadaire en ligne ou à l’auto-école. D’autant que la version les Nuls est tout aussi complet que le Rousseau et, il faut le rappeler, ce dernier n’a rien d’officiel, même s’il est conseillé par nombre d’officines.

Rousseau se rebelle

Une situation de quasi-monopole qui dure depuis des décennies et qui est devenu un réflexe d’achat pour les élèves. Mais les temps, et les méthodes, évoluent. Le Web, et les formations en ligne sont passés par là. Du coup, le Code pour les Nuls s’est acoquiné avec la plateforme permisecole qui, en prime, offre un accès à tous les acheteurs du bouquin pour leur permettre de réviser gratuitement en ligne au travers de 400 questions et réponses.

Le bon vieux guide Rousseau s’est-il senti piqué au vif ? En tout cas, l’ancêtre s’est lui aussi ouvert au web et permet aux acheteurs de son bon vieux guide d’accéder, non pas à 400, mais à 600 questions et réponses sur un site dédié. Entre les anciens et les modernes, la bataille fait rage.