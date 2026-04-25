Dans les campagnes finlandaises, on appelle ce phénomène le Pilluralli, et il n’a rien de très positif. Car « Pillu », dans la langue du pays, ou plutôt en argot finlandais, désigne le sexe féminin, et « ralli », comme son nom l’indique, ou presque, évoque le « rallye », ou, dans ce cas précis, la virée.

Tuning sommaire et drague ado

Généralement moqués et vilipendés, surtout par les gens des villes, les adeptes du Pilluralli, cette sorte de drague à bord de vieilles berlines usées et sommairement tunées, ont pourtant intéressé un photographe local. Jussi Puikkonen, parti aux Pays-Bas pour y faire carrière est revenu dans sa campagne finlandaise natale, celle des Pilluralli, des années après cette période post-adolescente durant laquelle il voyait ses copains se livrer à cet exercice.

Mais en retrouvant ces lieux et cette pratique, toujours en vigueur, il les a regardés différemment, loin des moqueries de rigueur. Pendant quatre ans, il a suivi et photographié ses adeptes pour en tirer Cruise, un splendide ouvrage de 120 pages.

Les vieilles Volvo et berlines américaines fatiguées qui servent de refuge à ces jeunes deviennent, sous son objectif, leurs premiers lieux d’intimité, une manière de signifier, pour la première fois, leur indépendance.

Ces garçons et ces filles personnalisent, souvent de manière puérile, leur voiture pour se l’approprier et l’on assiste, en leur compagnie à ce que l’automobile est depuis toujours : un objet initiatique pour sortir du monde de l’enfance. Un véhicule, dans tous les sens du terme, pour accéder à l’âge adulte.

Et dans les images de Puikkonen, on devine déjà, à travers les visages de ceux qu’il photographie, que ce temps de la jeunesse qu’ils traversent au volant à travers les étendues finlandaises, n’est que de courte durée. Une durée que le photographe a su arrêter avec beaucoup de respect.