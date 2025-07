Le Volvo XC60 se restyle encore, dernier sursaut pour contrer les Q5, X3 et GLC

EN BREF 2e restylage du XC60 2 moteurs hybrides rechargeables De 350 à 455 ch 80 km d'autonomie en 100 % électrique Prix à partir de 69 450 €

Champagne pour le Volvo XC60 ! Il vient en effet, après 17 ans de carrière et plus de 2,7 millions d'exemplaires vendus, de détrôner la vénérable "240" de la première marche du podium des modèles les plus vendus du constructeur nordique. Et en deux ans de moins s'il vous plaît ! "Grattis"* en suédois dans le texte. En France, il reste cependant derrière les XC40 et EX30, récemment essayé en version Cross Country.

La seconde génération, lancée en 2017, devrait normalement, après plus de 8 ans de carrière, laisser la place à une troisième, pour mener une retraite bien méritée. Mais, tout comme le grand frère XC90 avant lui, le XC60 a droit à un second restylage, qui va prolonger sa durée de vie de quelques années, en patientant avant l'arrivée d'un EX60 100 % électrique. Reste que les allemands Q5, X3 et GLC semblent hors de portée, même avec un dernier lifting.

La recette est en tout cas la même que pour le XC90 : quelques discrètes retouches esthétiques, un multimédia revu, des motorisations ultra-puissantes et parcimonieuses en émissions de CO2 (enfin, sur le papier), et des tarifs toujours aussi haut perchés, mais qui ont le bon goût de ne pas évoluer à la hausse dans le cas du plus petit des deux ici essayé.

Ainsi, faisons le tour de la bête, dont les mensurations ne changent pas. avec 4,71 m de long, 1,90 m de large et 1,66 m de haut. On remarquera à l'avant la nouvelle grille de calandre, dont les lamelles deviennent obliques, comme sur le XC90, et le bas du bouclier redessiné.

À l'arrière, les feux sont assombris, là encore comme sur le XC90 (quelle originalité), mais c'est la seule modification annoncée par la marque, alors que le bas du bouclier semble lui aussi revu. On notera par contre de nouveaux dessins de jantes et deux nouvelles couleurs, le Vert séquoia et l'Argent magnétique, tandis que le Rouge érable devient disponible, les Canadiens apprécieront.

Un intérieur qui évolue dans le détail

Dans l'habitacle, et au risque de radoter, les évolutions font écho à celles du grand frère XC90 également. C'est pourquoi apparaît un nouvel écran 11,2 pouces (au lieu de 9), qui adopte les dernières évolutions du système multimédia "Volvo Car UX", sur base Google, et une puissance de calcul doublée grâce à la puce Snapdragon de Qualcomm.

Un chargeur par induction se place désormais au pied de la console centrale tandis que les porte-gobelets sont revus en mode "2+1" (2 gros gobelets ou 1 petit au milieu). Les placages évoluent et les matériaux aussi (tissu Nordico ou Premium City Weave).

La qualité de finition est pour le coup véritablement digne d'un modèle premium, et n'avait pas besoin de s'améliorer pour cela. Les matériaux sont tous rigoureusement bien choisis, et l'ambiance est toujours un peu différente de celle que l'on retrouve chez les concurrents allemands Audi Q5, BMW X3 et Mercedes GLC. Ce design typiquement scandinave et assez cocooning, qui plaît. Mais l'ergonomie où tout passe par l'écran est un peu complexe, même si après quelques heures, on commence à retrouver ses petits grâce aux "zones" de la dalle, qui présente effectivement une réactivité sans faille.

À l'arrière, les passagers auront toujours beaucoup d'aisance, que ce soit en longueur aux jambes, en largeur aux épaules ou en garde au toit. Le coffre quant à lui est d'un volume plutôt correct, avec 468 litres banquette en place, et tout de même 1 616 litres banquette rabattue. Un espace sous le plancher permet de ranger le câble de recharge. En version hybride rechargeable, le Q5 est à 438 litres, le X3 à 460 litres et le GLC affiche 470 litres.

Deux moteurs PHEV très puissants

De recharge ? Oui, car le XC60 est toujours proposé en hybride rechargeable. Et uniquement d'ailleurs. Essence comme souvent (seul Mercedes propose de l'hybride rechargeable diesel). Ce sont donc les moteurs T6 et T8 qui constituent une gamme pour le moins riche en canassons. Les deux sont à base d'un 4 cylindres thermique 2.0 turbo, associé à un moteur électrique sur le train arrière, ce qui fait du XC60 un modèle 4x4 permanent, mais sans arbre entre les essieux.

Dans le cas du T6, le 4 cylindres développe 253 ch et 350 Nm, et 310 ch pour le T8 (400 Nm). Le moteur électrique affiche dans les deux cas 145 ch et 309 Nm. La puissance cumulée est respectivement de 350 ch et 455 ch. Autant dire que ça cause un peu niveau performance, avec un 0 à 100 en 5,7 s. pour l'un et 4,9 s. pour l'autre. Cela aurait pu être plus violent encore ? Oui mais il faut ici noter que le XC60 est un pachyderme, avec dans les deux cas 2 150 kg à vide. Côté châssis, on trouve une suspension pilotée, et en option des amortisseurs pneumatiques à hauteur de caisse variable. La transmission est automatique à 8 rapports et les 4 roues, indépendantes.

Pour la partie voltée, le moteur est abreuvé en électron, comme précédemment, par une batterie de 18,8 kWh bruts et 14,7 kWh nets. Elle se recharge en 3 heures minimum via une prise de type 2 et un chargeur embarqué de 6,4 kW. Toujours pas de charge rapide, hélas. Et l'autonomie annoncée est de 80 km en 100 % électrique. Une promesse que nous vérifierons après la mise de contact. Les concurrents font mieux, avec des batteries hybrides plus imposantes. Le Q5 annonce 85 km avec 25,9 kWh, le X3 85 km également avec 22,7 kWh et le GLC 300 e carrément 116 km avec 31,2 kWh. Ce qui est en réalité moins efficient dans tous les cas.

Les chiffres de consommation officiels avancés par la fiche technique sont évidemment quelque peu hors sol, avec entre 0,9 l/100 km et 1,4 l/100 km selon les finitions et la taille des jantes, pour des émissions de 22 g à 32 g de CO2/km.

Notre parcours sur les routes suédoises, dans la très belle région du Götaland, au Nord de Göteborg, va nous permettre de nous en rendre compte. Alors contact, grâce au bouton rotatif, puis sélection du mode Drive grâce au levier en cristal d'Orrefors (oui oui), et c'est parti pour nos impressions de conduite !

*Félicitations