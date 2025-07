Le Volvo XC60 restylé propose 4 niveaux de finition. L'entrée de gamme Start, le milieu de gamme Plus, le haut de gamme Ultra, et une finition "Black Edition" plutôt orientée esthétique.

Et le contenu en équipement est déjà très dense en entrée de gamme Start, orienté sécurité active et passive, avec déjà pas mal de confort. Et c'est la moindre des choses vu le prix de base de 69 450 € hors option.

On trouve donc déjà : le freinage d'urgence automatique avec détection des voitures, obstacles, piétons, cycliste, et grands animaux type élans, habituels en Suède, l'aide à l'évitement de collision frontale avec action sur la direction, le régulateur de vitesse adaptatif, l'aide au maintien dans la voie, le châssis dynamique, les airbags frontaux, latéraux, rideaux et genoux conducteur, la sélection des modes de conduite, la clim bi-zone, la caméra de recul, l'ouverture et démarrage sans clé, le hayon électrique, les rétros intérieurs et extérieurs électrochromes, les barres de toit, les jantes 18 pouces en alliage, le combiné numérique 12,3 pouces, l'écran multimédia 11,2 pouces, avec système ggogle et connectivité Android Auto et Apple CarPlay, le chargeur à induction, la commande vocale avancée, les mises à jour sans fil OTA.

La finition Plus, contre 5 950 € supplémentaires, ajoute : la conduite autonome de niveau 2, les sièges avant électriques à mémoires, le purificateur d'air, la surveillance des angles morts, le système audio Harman Kardon 600 W, le levier de vitesses en cristal d'Orrefors, les jantes alliage 19 pouces.

La finition Ultra, contre 5 400 €, offre en sus : le toit ouvrant panoramique en deux partie avec velum, les phares full LED directionnels, les caméras 360°, l'affichage tête haute couleur, les sièges avant et arrière chauffants et volant chauffant, les jantes 20 pouces.

La finition Black Edition, contre encore 1 400 €, amène avec elle surtout des éléments esthétiques : calandre et emblème avant noir laqué, badge arrière noir laqué, peinture métallisée Noir Onyx, sellerie sport contour en cuir nappa/tissu coloris anthracite, pavillon de toit anthracite, incrustations aluminium maillé et jantes alliage 21'' 5 branches doubles Black Edition.