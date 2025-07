Quand les sondeurs et les chercheurs se penchent sur nos départs en vacances

Bison futé se prend des couleurs cramoisies. Week-end prolongé par le 14 juillet oblige, les routes et autoroutes hexagonales virent au rouge ce vendredi 11 et samedi 12. Et dans les bouchons, les engueulades à bord des autos à l’arrêt forcé risquent une fois de plus d’assombrir les premières heures de vacances.

Un rite de passage obligé des grands départs ? Selon un sondage OpinionWay publié cette semaine, c’est le cas d’un tiers des couples, et de près de la moitié des parents, parmi les 1 016 interrogés au mois de mai. Pire, une femme sur trois renoncerait carrément à prendre le volant pour éviter les remontrances de son conjoint.

"Attention, freine"

Évidemment, l’institut de sondage, en mission pour Direct Assurance, a voulu connaître les causes de ces renoncements, et, a fortiori, celles des disputes qui les engendrent. Ce sont généralement ces petites phrases insidieuses, toutes ces petites critiques acerbes qui font sortir les conducteurs de leurs gonds.

Dans le peloton de tête de ces remarques, trois d’entre elles se détachent largement. « Tu colles trop la voiture de devant » est toujours un must, généralement suivi de l’injonction « attention, freine ». Mais le bon vieux « pourquoi t’as pas pris cette route ? » est également d’actualité, avec ses variantes « fallait suivre les indications du GPS » ou encore, « passe donc sur l’autre voie, elle est plus dégagée ».

À propos des files qui avancent plus vite que celle où l’on se trouve, elles ont fait l’objet d’une enquête plus ancienne. Deux universitaires américains de Stanford se sont penchés sur cette question épineuse. Ils ont simulé des tonnes de bouchons sur leurs ordinateurs, avec des autos qui vont de la Honda Accord, en passant par la 2ch et la Porsche 911, au cas où la vitesse des autos entre en ligne de compte. Leurs résultats, publiés dans la revue Nature, s'il vous plaît, sont sans appel.

Selon les chercheurs, le sentiment que la file d’à côté avance plus vite est une simple impression. Car si la voie sur laquelle on ne se trouve par avance alors qu’on est à l’arrêt total, repose sur un simple effet d’accordéon et s’estompe totalement au bout de dix minutes.

Résultat : on ne gagne absolument pas de temps de trajet en dépassant la voiture devant soi. En revanche, ce que les chercheurs n’ont pas mesuré, c’est la paix dans l’habitacle que peut susciter une telle manœuvre. Car elle permet non seulement au conducteur, ou à la conductrice, de se donner l’illusion bienfaitrice que la circulation est plus fluide que ce qu’il, ou elle, imagine, mais en plus, elle évite les stratagèmes d’évitement que lui-même ou son passager doit mettre en place.

Le karaoké pour calmer le jeu

Car selon OpinionWay, pour éviter le pugilat dans l’habitacle, 41% des sondés se taisent, même s’il n’est pas bon de garder sa rancœur pour soi. Restent les diplomates qui tentent de parler et de négocier, ils sont 27%. Mais 17% sont ouvertement belliqueux et, persuadés d’avoir raison, veulent à tout prix avoir le dernier mot.

Ces pourcentages s’entendent sur une population de tous âges, mais l’institut de sondage s’est également aperçu que les réactions, et les méthodes d’évitement des conflits, varient en fonction des générations de vacanciers. Ainsi, les moins de 35 ans sont encore plus véhéments que leurs parents. Ils sont une majorité à ne pas supporter les remarques de l’autre. En revanche, les jeunes ont trouvé une astuce que leurs aînés n’utilisent pas : ils improvisent un karaoké. Tout finit toujours en chanson, même en voiture.