Un shérif pro-radar surpris en train de faire la course en Lamborghini Huracan

Les agents des forces de l'ordre les plus autoritaires sont généralement ceux que les citoyens surveillent le plus. De la sorte, ces derniers ne manquent pas de relever les incohérences entre les idées défendues et leurs applications. Outre-Atlantique, un shérif connu pour sa sévérité face aux excès de vitesse vient par exemple de se faire prendre avec un comportement peu académique.

En effet, le shérif floridien Marceno ne rigole pas avec les automobilistes contrôlés en excès de vitesse. Pas de chance, il vient de se faire filmer en train de faire de la course avec une Corvette. Son bolide pour dépasser la sportive américaine sur la voie publique : une Lamborghini Huracan Spyder. D'après les informations disponibles sur la toile, le shérif circule au moment des faits à plus de 74 miles par heure (l'équivalent de 118 km/h) dans une zone limitée à 50 miles par heure (80 km/h). Une séquence que les internautes et automobilistes locaux ne manquent pas de se partager avec indignation.

La Huracan Spyder, un découvrable V10 de haut vol

Pour mémoire, la Huracan Spyder délivre en version quatre roues motrices 610 chevaux via un V10 atmosphérique mélodieux. Une artillerie qui lui permet de tomber le 0 à 100 km/h en 3,4 secondes avant d'atteindre une vitesse de pointe de 324 km/h. Cerise sur le gâteau, sa capote s'ouvre en 17 secondes jusqu'à 50 km/h.