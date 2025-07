Il n'y aura finalement pas de gros SUV électrique Honda

Honda avait prévu un gros programme pour le CES de Las Vegas de janvier dernier où nous avons découvert la 0 Sedan et le 0 SUV, deux concept-cars annonçant des véhicules de série commercialisés d’ici la fin de l’année prochaine. A cette occasion, le constructeur japonais a également détaillé sa stratégie en donnant des détails sur sa future plateforme électrique et précisé qu’il prévoyait de lancer sept nouveaux véhicules électriques avant la fin de la décennie.

D’après les journalistes japonais du Nikkei Asia, ces plans ont été considérablement revus à la baisse depuis. Honda prévoyait d’investir 10 trillions de yens sur les dix prochaines années dans le développement de ses véhicules électriques, soit un peu plus de 58 milliards d’euros. L’étendue de cet investissement aurait été réduite à 7 trillions de yens, soit environ 40 milliards d’euros.

Le gros SUV est annulé (ou reporté)

Conséquence directe de cet ajustement, le développement d’un gros SUV électrique visant spécifiquement le marché automobile américain a été annulé (ou au moins reporté). A la place, Honda va investir davantage d’argent que prévu dans les véhicules hybrides pour le marché américain.

En revanche, les 0 Sedan et 0 SUV sont toujours au programme pour l’année prochaine. La première prendra la forme d’une grande berline au design absolument hors normes, la seconde d’un SUV compact à la taille proche du Peugeot E-3008 et du Renault Scénic E-Tech.

Une petite voiture électrique à Goodwood

En attendant, Honda dévoilera une petite microcitadine électrique au Festival of Speed de Goodwood ce week-end et y fera aussi rouler le prototype de sa Prelude hybride. On imagine que le prototype du 0 SUV y fera aussi une apparition.