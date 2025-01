A bord des étranges Honda 0 électrique, que faut-il en penser ?

C’est probablement la plus grosse surprise du CES de Las Vegas 2025 : la nouvelle grande berline électrique de Honda, dévoilée sous la forme d’un show-car « proche à 95% » du modèle définitif de série attendu en 2026 selon les communicants du constructeur japonais interrogés sur place.

Cette 0 Saloon, dont le nom changera d’ici sa commercialisation, se base sur la nouvelle architecture développée par Honda pour sa gamme complète de véhicules électriques. Fini l’approche un peu timide de la marque sur la technologie électrique avec son SUV e:Ny1 techniquement un peu dépassé : les sept futures Honda électriques de la famille « 0 » compteront sur une plateforme dédiée et conçue selon la philosophie du « SDV », comme chez la plupart des autres constructeurs automobiles.

La Lamborghini de Honda

Impossible de ne pas penser à la Lamborghini Gallardo en observant cette berline à la silhouette monolithique depuis l’avant. Le format de la 0 Saloon se rapproche de celui de la Volkswagen ID.7 et de la Tesla Model S mais les proportions n’ont absolument rien à voir : basse et monovolume, elle promet une efficience aérodynamique à la pointe et une assise moins haute que celle des modèles familiaux électriques actuels, y compris les berlines.

L’intérieur ressemble vraiment à celui d’un concept-car et les portes bénéficient d’un système d’ouverture automatique électrique et même d’une reconnaissance faciale, mais on ignore pour l’instant si cette technologie se retrouvera sur le modèle définitif. Généreuses, les places arrière sont dignes d’une limousine et d’après les responsables de Honda interrogés sur le stand de la marque à Las Vegas, le modèle définitif n’aura que quatre places avec un intérieur favorisant plutôt le luxe à bord. Notez qu’il n’y a pas de vitre arrière, ce qui obligera comme le Polestar 4 à avoir un système de rétrovision par caméra. Mais il y aura « un vrai coffre », nous promet-on.

Une technologie moins audacieuse que le design ?

Au-delà de cette approche stylistique vraiment audacieuse, Honda prévoit aussi de concevoir un nouveau système d’exploitation dédié pour optimiser les fonctionnalités de la voiture : l’Asimo OS, baptisé ainsi en référence au robot de Honda dont la première version remonte au début du siècle. La plateforme logicielle et les nombreux capteurs de la voiture permettront aussi d’arriver en théorie à une conduite autonome de niveau 3, c’est-à-dire avec un niveau de responsabilité totalement transféré vers la machine dans un certain nombre de situations.

Hélas, le groupe motopropulseur ne promet pas une technologie si audacieuse que le design, de ce que nous avons compris en discutant avec l’équipe de Honda. Les communicants de la marque s’appuient sur le slogan « Thin, light, wise » (qu’on peut traduire par « mince, léger, sage »), avec un travail sur les économies de masse et une philosophie tournée vers la « pureté ». Mais à demi-mot, on nous explique que le SUV le plus gros et lourd de la future gamme « 0 » , attendu pour la fin de la décennie, devrait tout de même peser près de 2,4 tonnes. La version de série de la 0 Saloon, elle, ne sera sans doute pas un poids plume non plus.

Surtout, elle ne reposera pas sur une architecture 800 volts : les premiers modèles de la gamme 0 de 2026 se contenteront d’un système à 400 volts, comme l’Afeela 1 de Sony dévoilée elle aussi au CES 2025 qui embarque un groupe motopropulseur signé Honda. On espère qu’elle pourra tout de même bénéficier d’une bonne puissance de charge rapide, car la berline électrique de Sony se limite à 150 kW en pointe. « D’après nos travaux, il sera possible d’obtenir des chiffres à la pointe du marché sans avoir à recourir à une technologie à 800 volts », nous assurent les gens de chez Honda. L’architecture 800 volts sera tout de même introduite sur les modèles électriques de la gamme 0, mais uniquement à la fin de la décennie actuelle.

Un SUV à peine moins déroutant

Alors que la 0 Saloon vise la catégorie des grandes berlines électriques, le 0 SUV également visible sur le stand de Honda au CES s’attaquera plutôt aux modèles compacts comme le Volkswagen ID.4, le Peugeot E-3008 et le Renault Scénic E-Tech. Même s’il affiche des lignes moins audacieuses que celles de la 0 Saloon, on restera très loin du classicisme si le modèle définitif de 2026 ressemble à ce show-car ! Dans son cas aussi, il serait proche de la version de série à 95% d’après Honda.

Ce 0 SUV possède une ambiance intérieure très proche de celle de la 0 Saloon avec une planche de bord rompue aux grands écrans, un petit demi-volant façon « Yoke Tesla », un grand toit vitré et une sellerie blanche. L’assise se révèle logiquement un peu plus haute qu’à bord de la 0 Saloon et les places arrière, moins généreuses en espace. Le coffre paraît lui très grand et comme sur la berline, les portières s’ouvrent électriquement en appuyant sur un bouton (sans qu’on sache pour l’instant si le modèle définitif profitera de cet équipement).

Comme la 0 Saloon, le 0 SUV reposera sur la nouvelle plateforme éponyme avec son interface logicielle et son circuit électrique à 400 volts. Il consommera sans doute plus que la berline en raison de son aérodynamisme moins favorable mais se situera au meilleur niveau de la catégorie en termes d’efficience d’après les communicants de Honda.

Alors, on aime ?

Le design très tranché de ces deux show-cars présentés au CES 2025 produira sans doute deux types de réactions : ceux qui adorent et ceux qui détestent. Impossible en tout cas de ne pas saluer l’audace et la prise de risque d’un constructeur dont le design n’a de toute façon jamais fait l’unanimité ni brillé par sa force. Depuis que le Tesla Cybertruck a choqué tout le monde en 2019, les bureaux de design sont sans doute un peu plus enclins à oser des approches plus radicales et au vu de la concurrence de plus en plus féroce particulièrement chez les autos électriques, il vaut sans doute mieux se distinguer que de se fondre dans la masse (même si le bon démarrage des très classiques Xiaomi en Chine démontre le contraire). Reste maintenant à découvrir les versions définitives de ces deux concept-cars, qui arriveront sur le marché automobile européen en 2026. Avec on l’espère, un prix dans le coup et surtout une technologie de batterie intéressante même sans circuit à 800 volts.