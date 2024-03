Enfin un prix intéressant pour le Honda e:Ny1 (2024)

Répondant à un nom ressemblant à une suite aléatoire de chiffres, de lettres et de caractères spéciaux, le Honda e:Ny1 se situe entre les SUV électriques citadins et les modèles compacts avec ses 4,39 mètres de long. Équipé d’un moteur de 204 chevaux et d’une batterie de 62 kWh en capacité nette, il concurrence des modèles comme la Renault Mégane E-Tech. Mais depuis son arrivée l’année dernière, il coûtait extrêmement cher : 47 700€ c’est à-dire plus qu’un Renault Scénic E-Tech Electric Grande Autonomie bien équipé avec des batteries de 87 kWh !

Virtuellement invendable à ce tarif (d’autant plus qu’il n’avait pas le droit au bonus écologique français même en cas de remise), le Japonais vient heureusement de se conformer aux standards du marché. Le voilà désormais affiché chez nous à 34 900€ via une remise « exceptionnelle » de 12 800€ en finition Advance.

Une très bonne affaire ?

Pas éligible au bonus écologique, ce e:Ny1 reste à peine plus cher dans cette finition haut de gamme qu’une Renault Mégane E-Tech 60 kWh et très légèrement moins cher (bonus déduit) qu’un Scénic E-Tech d’entrée de gamme à l’équipement de série moins bon. Mais il redevient concurrentiel et descend même son addition à 32 900€ en finition Executive « en quantité limitée », un niveau qui tend vers la bonne affaire avec son équipement de série intéressant (aides à la conduite de niveau 2, connectivité smartphone…). Le constructeur japonais s’inscrit subitement dans la catégorie des citadines/compactes électriques au rapport prix/prestations valable.