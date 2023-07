Essai vidéo - Honda e:Ny1 : la rampe de lancement

En bref



SUV urbain

A partir de 47 700 €

Autonomie : 412 km

Si Honda a été l’un des premiers à croire en l’hybride, le constructeur japonais s’est montré jusqu’ici peu impliqué sur le développement de voitures 100% électriques. Il y a bien sûr la Honda E mais les ventes de cette citadine néo-rétro ont été confidentielles.

Le constructeur a annoncé récemment son intention d’accélérer via un plan ambitieux qui prévoit le lancement de 30 modèles électriques d’ici 2030 et une neutralité carbone dans toutes ses activités (2 roues, robotique, etc.) d’ici 2050. La rampe de lancement de Honda dans cette nouvelle mobilité s’appelle e:Ny1, prononcez "Anyone". Derrière ce nom commercial tarabiscoté se cache la version électrique du HR-V, le SUV urbain de la gamme. A la grande différence, il est produit en Chine via un partenariat avec Dongfeng et GAC.

Le nouveau Anyone est grand. Il mesure 4,40 m et se situe en réalité entre deux segments, celui des SUV compacts et urbains. Il vient concurrencer en France les Hyundai Kona, Kia Niro et Peugeot 2008 électriques. Visuellement, il reprend la silhouette consensuelle du HR-V et s’en distingue par quelques éléments cosmétiques comme une calandre pleine, qui dissimule la prise de recharge, une nouvelle signature lumineuse à l'arrière et des badges « H » autour et à l’intérieur du véhicule. Notez qu’une seule version sera commercialisée en France. Il s’agit du haut de gamme baptisé Advance et facturé 47 700 €.

Un tarif salé pour un véhicule de ce gabarit mais jusifié par un équipement riche. Ainsi le japonais embarque le meilleur du catalogue comme la peinture métallisée, les jantes de gros diamètre, le toit panoramique, deux câbles de recharge, le cuir, le système audio premium, le hayon motorisé, etc. en France, Honda pratiquera un geste commercial pour abaisser le prix au plafond du bonus écologique et ainsi obtenir les 5 000 € d’aides de l’Etat.

A bord, impossible de passer à côté de l’imposant écran multimédia de 15’’ en position verticale, également livré de série. Sa résolution est correcte mais sans plus, tout comme sa rapidité d’exécution. Par exemple lorsque Carplay est connecté, le système génère de gros ralentissements.

Sa présentation est divisée en 3 parties. En haut, la navigation, au milieu les commandes diverses et en bas le chauffage et la climatisation. Tout est tactile ce qui oblige à quitter les yeux de la route pour changer la température par exemple. De plus, il faudra un petit temps pour se familiariser avec la multitude d’icônes qui fait un peu « fouillis ».

De manière plus générale, l’environnement est sérieux malgré la présence de nombreux plastiques durs sur la partie haute. A ce niveau de prix, on aurait aimé des matériaux plus valorisants comme à bord d’un Kia Niro ou d’une Megane E-tech. Honda compense par des habillages en cuir de bonne qualité sur la partie inférieure de la planche de bord et sur les portières.

L’ e:Ny1 repose sur une plateforme conçue spécifiquement pour l’électrique avec une disposition des batteries dans le plancher. Si l’on ne manque pas de place à l’arrière, cette version électrique fait perdre tous les bénéfices du HR-V face à la concurrence comme par exemple, les « Magic seats », cette banquette à l’assise relevable qui fait la force des modèles Honda. Le volume de coffre déçoit aussi et se place dans la fourchette basse du segment avec 344 litres à disposition. Pour une famille c’est juste, mais on se console par la présence d’un rangement sous plancher pour les câbles.