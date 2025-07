Une Audi R8 Spyder perturbe Caradisiac - "Dans le regard d'Eddy Clio" par Cédric Pinatel

Nous sommes le 12 octobre 2016. Je viens de prendre le volant de la toute nouvelle Audi R8 Spyder de seconde génération, récupérée à l’aéroport de Barcelone. Avec mon collègue Patrick Garcia (on travaille à ce moment pour d’autres médias que Caradisiac), nous grimaçons : après une petite heure de perdue à attendre le briefing média du constructeur alors que le ciel tenait, la pluie se déchaîne depuis le moment où nous avons appuyé sur le bouton « start » de la sportive allemande.

Rendre compte des capacités de ce beau roadster de 540 chevaux sans pouvoir écouter chanter son fabuleux V10 atmosphérique à l’air libre ni pousser un peu la voiture sur les belles routes près de Montserrat dans de bonnes conditions, ça va être coton : notre reportage ne servira pas à grand-chose à cause de ce paramètre météo catastrophique.

Eddy, Olivier et Alain sont au même endroit

Et quelle n’est pas notre surprise, alors que nous nous sommes arrêtés au bord de la route pour soulager la vessie capricieuse de Patrick Garcia, de croiser un contingent de la rédaction de Caradisiac : Eddy Clio, Olivier Pagès et Alain Dalbera planchent au même endroit sur un comparatif entre la Citroën C3 de troisième génération tout juste présentée et la Renault Clio de quatrième génération.

Comme à chaque fois qu’il détecte une voiture intéressante, Eddy est le premier à dégainer son appareil photo pour mitrailler l’Audi R8 Spyder rendue incapable de rouler décapotée par cette météo. La Clio et la Citroën C3, cette nouveauté du moment si importante alors, se retrouvent totalement oubliées. Le roadster se fait immortaliser dans la grisaille catalane, on discute un peu entre nous pendant qu’Eddy vise dans son objectif puis tout le monde reprend sa route et son travail.

Le lendemain, Patrick et moi nous retrouverons englués dans un bouchon monumental à cause d’un accident et raterons l’autoroute. La Citroën C3 perdra son comparatif face à la Clio, l’Audi R8 Spyder disparaîtra du catalogue de la marque sept ans plus tard et Eddy Clio fera des millions d’autres photos. Avec quelques anecdotes contextuelles impossibles à raconter ici…