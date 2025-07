Cette Honda N One e sera-t-elle meilleure que la future Renault Twingo ?

Lors du dernier Festival de Goodwood qui se tenait mi-juillet, Honda s’est déplacé avec le Prélude, un coupé que nous avons pu essayer, mais aussi avec une version camouflée de sa micro-citadine.

Désormais, la marque nippone dévoile la version définitive de celle qui sera vendue au Japon dans un premier temps. En effet, l’Europe est également dans sa ligne de mire.

On reconnaît sans difficulté l’aspect et les formes cubiques de cette Honda, malgré l’absence des passages de roue élargis. Un équipement qui a des chances d’être conservé pour la version européenne. On est loin de la bonne bouille de la Honda e, mais l’ensemble n’est pas désagréable à l’œil.

L’objectif est surtout de proposer un maximum d’espace à bord avec un minimum d’encombrement. Un intérieur qui se veut simpliste puisqu’aucun écran n’est visible. Comme pour la Citroën C3 de base, une station d’accueil pour smartphone permettrait d’accéder à diverses fonctions comme la musique ou la navigation.

En Europe dès 2026 ?

Il n’y a pas si longtemps, Luca de Meo évoquait la possibilité d’introduire les Kei-cars en Europe. Honda pourrait bien être le premier à revenir sur ce terrain abandonné depuis plusieurs années déjà. Cette Honda N One e mesure 3,40 m de long seulement et serait capable de parcourir jusqu’à 270 km. Elle pourrait être motorisée par un électromoteur de 65 ch environ alimenté par une batterie d’une petite trentaine de kWh.

Si cette Honda est commercialisée au Japon dès la rentrée, il va certainement falloir attendre l’année prochaine pour que nous en profitions. Elle pourrait bien venir semer la zizanie et perturber les prochaines Renault Twingo et Volkswagen ID.1, surtout si son prix reste inférieur à 20 000 €.