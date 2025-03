Volkswagen ID Every1 : une électrique à 20 000 € en approche !

Volkswagen annonce une nouvelle vague de quatre véhicules électriques d'ici 2027 reposant sur une nouvelle plateforme modulaire MEBrevo, avec tout d'abord une ID.2 dès l'an prochain, concurrente de la Renault 5 notamment, puis un modèle moins long de 3,88 m au lieu de 4,05 m, qui viendra logiquement concurrencer la Hyundai Inster, la Citroën ë-C3 et bien entendu la future Twingo 100 % électrique très inspirée par la toute première génération.

Et cette microcitadine, qui viendra remplacer la petite e-Up !, Volkswagen nous en donne un aperçu aujourd'hui avec ce concept ID. EVERY1. Les anglophones l'auront compris : la future ID "One" a pour ambition de s'adresser "à tout le monde", avec un ticket d'entrée 5 000 € inférieur à celui de sa grande sœur ID.2, soit environ 20 000 €, ou un tarif proche de sa future concurrente au Losange.

Pour ce prix, à quoi peut-on s'attendre ? À une carrosserie 5 portes, comme la nouvelle Hyundai Inster et la future Renault. Esthétiquement, la voiture ne joue certainement pas la carte du néo-rétro mais elle ne manque pas de cachet avec les roues rejetées aux quatre coins qui viennent remplir des ailes particulièrement galbées, un regard expressif, des logos lumineux à l'avant comme à l'arrière, et des poignées de portes escamotables qui, on l'espère, resteront sur le modèle définitif.

À l’intérieur : un sketch !

L'intérieur n'est pas encore présent sur ce concept mais quelques esquisses présentées par le constructeur laissent imaginer un design épuré, aérien et rectiligne comme le veut la tendance actuelle, des teintes claires voire des touches de couleurs, des revêtements en matériaux recyclés et bien entendu un écran central XXL qui contrastera avec une instrumentation numérique de petite taille intégrée à la planche de bord.

En termes d'espace intérieur et de modularité, difficile de se prononcer faute de pouvoir ouvrir les portes, mais Volkswagen annonce un coffre de 305 dm3, soit un volume à mi-chemin entre la petite e-Up ! que l'ID.1 remplacera, et la Polo. Par ailleurs, la marque prévoit quelques aspects pratiques avec notamment des grands bacs de rangements un peu partout y compris à l'arrière, mais également la possibilité de rabattre les dossiers arrière dans le prolongement du plancher de coffre et aussi le dossier du passager avant pour permettre le chargement d'objets longs.

Techniquement peu d'information, hélas : on sait seulement que le concept annonce un nouveau moteur électrique de 95 ch et une vitesse maxi de 130 km/h. Rien non plus à se mettre sous la dent concernant la capacité de batterie ou la recharge, si ce n'est que l'ID.1 devrait être capable d'une autonomie de 250 km selon la marque, du moins à basse vitesse. Pour d'autres données techniques, il faudra patienter, sans doute jusqu'à la prochaine édition du salon de Münich prévue du 9 au 14 septembre 2025 et où la marque devrait dévoiler la version définitive de l'ID.2 et, on l'espère, l'intérieur de ce concept.