Le spectaculaire retour du Volkswagen Tiguan au sommet des ventes

Comme Peugeot avec son 3008, Volkswagen a lancé la troisième génération de son SUV familial l’année dernière. Le nouveau Tiguan affiche un design sans surprise et des prestations de bon niveau, mais il coûtait plus cher que jamais au lancement dans ses versions ouvertes aux commandes en premier : quasiment 50 000€, par exemple, pour la version essence à hybridation légère et boîte automatique de 150 chevaux uniquement disponible en finition haute quand nous l’essayions au début de l’année dernière.

Mais grâce à de généreuses remises pratiquées au sein du réseau Volkswagen et de nouvelles motorisations plus abordables (par exemple la variante eTSI 130 chevaux à 40 800€), le Tiguan de troisième génération cartonne sur le marché européen.

Leader des ventes

Après avoir été battu par le Hyundai Tucson, le Kia Sportage et le Nissan Qashqai dans les ventes en 2023 dans sa précédente génération écoulée à « seulement » 141 140 exemplaires cette année-là, il fait un gros retour en force : en 2024, déjà, 195 297 exemplaires avaient trouvé preneur d’après les chiffres de Data Force, ce qui en faisait le SUV familial compact le plus vendu du marché européen.

Et c’est encore mieux parti pour 2025 : après les six premiers mois de l’année, il totalise (toujours d’après Data Force) 102 482 unités écoulées soit une hausse de 11,4% par rapport à la même période de l’année dernière. Il domine ses rivaux puisque le plus proche concurrent, le Nissan Qashqai, accuse un retard de 25 000 unités. Le Tiguan est à moins de 30 000 exemplaires du véhicule neuf le plus vendu du marché sur les six premiers mois, la Dacia Sandero écoulée à 130 713 exemplaires. Sachant que la rentabilité de ces véhicules n’est clairement pas la même (quand bien même Volkswagen pratique de grosses remises), ça laisse rêveur.

Leader chez les hybrides rechargeables

Ce Volkswagen Tiguan de troisième génération domine aussi le classement des véhicules hybrides rechargeables les plus vendus d’Europe, avec 28 827 exemplaires écoulés sur les six premiers mois de l’année 2025.

Bref, la recette du Tiguan de troisième génération fonctionne auprès de la clientèle européenne.