En bref : Troisième génération SUV compact Essence, diesel et hybride PHEV à partir de 39 450 €

Mes confrères ne pèsent pas leurs mots en décrivant le design de cette troisième génération du Tiguan : perte de personnalité, référence à des modèles asiatiques datés, la consensualité du nouveau SUV compact allemand, qui contraste avec le style rectiligne aisément reconnaissable de l'ancien modèle, est loin de faire l'unanimité. Fini, les optiques et la calandre rectangulaires et les plis prononcés, le dernier opus revient à une carrosserie toute en rondeurs et gagne du galbe sur les ailes, l'intérêt étant de se rapprocher des modèles ID électriques et du grand frère Touareg récemment restylé, quitte à passer inaperçu dans la circulation…

Heureusement, les proportions demeurent raisonnables, avec seulement 3 mm de plus en largeur, et 3 cm supplémentaires entre les plaques d'immatriculation, soit 4,54 m hors tout. Du reste, le Tiguan a surtout pour objectif d'en mettre plein la vue à l'intérieur, avec une planche de bord qui fait la part belle aux écrans. Non seulement l'instrumentation se fait forcément numérique, mais le Tiguan peut recevoir, en remplacement du système multimédia d'origine de 12,9 pouces de diagonale, un homologue XXL de 15 pouces (soit 38 cm !) facturé 1 235 € sur cette finition Elegance, ou de série sur la R-Line Exclusive. Spectaculaire quoique très envahissant, le regard étant particulièrement aimanté.

dailymotion Essai vidéo - Nouveau VW Tiguan : le thermique fait de la résistance !

Cela dit, l'ensemble a le mérite de se montrer lisible, réactif au toucher et rapide dans ses calculs, à défaut d'être très facile à utiliser. Hélas, si la commande vocale évoluée peut éviter de trop naviguer dans les menus en se chargeant de nombreuses fonctions, elle s'invite souvent inopinément dans les conversations, croyant que l'on s'adresse à elle.

Pour le reste, on apprécie quelques progrès en termes d'ergonomie. Certes, on ne trouve toujours pas de console de chauffage séparée de l'écran, mais les commandes du volant ont délaissé les touches tactiles à retour haptique perfectibles de l'ancien modèle pour des bons vieux boutons. D'autre part, le sélecteur de boîte auto a migré sur la colonne de direction pour laisser place, sur la console centrale, à une inédite molette dotée d'un mini-écran permettant de régler le volume audio mais également de changer de mode de conduite ou la lumière d'ambiance.

Pour le reste, on retrouve sensiblement les mêmes prestations que sur l'ancien modèle, et notamment des places arrière très accueillantes offrant à la fois un espace généreux au niveau des genoux, de la hauteur sous plafond, et une clim trizone ici. Et l'on se surprend toujours à s'avachir grâce à des dossiers inclinables et à un espace sous les sièges suffisant pour glisser les pieds.

Le Tiguan satisfait également côté capacités de chargement puisqu'en glanant 37 dm3, le coffre atteint 652 litres, soit l'une des meilleures valeurs de la catégorie. Mieux, la banquette coulissante demeure pour offrir plus de 700 litres tout en laissant suffisamment de place aux passagers arrière.

Sous le capot également, le Tiguan réserve de bonnes surprises puisqu'il tente de contenter tous les réfractaires au 100 % électrique. Une bonne chose, à l'heure où l'actualité automobile tournée vers le "zéro émission" donne l'impression de ne plus pouvoir commander de moteurs à combustion interne. Et non seulement le Tiguan proposera des modèles hybrides rechargeables capables de couvrir une centaine de kilomètres sans démarrer leurs quatre cylindres, mais il reste fidèle à des blocs diesels et essence classique.

La nouvelle est d'autant plus réjouissante que les malus minimums n'auront rien d'effrayant, y compris avec les moteurs qui détonent via des bougies. Il faut dire que ces derniers seront désormais micro-hybrides. Et que quel que soit le carburant choisi, la boîte auto DSG7 sera toujours de la partie pour abaisser les rejets de CO2. De quoi signer sans réfléchir ? Bien sûr que non…

Des tarifs élitistes…

Car les devis apparaissent ambitieux : comptez quasi 50 000 € (hors malus de 1 276 €) pour le 1.5 eTSI de 150 ch qui nous intéresse ici, forcément associé aux finitions hautes. Soit des tarifs supérieurs ou équivalents à ceux de stars du marché aux motorisations dans l'air du temps, comme le Kia Sportage 4x4 hybride rechargeable (45 340 € pour un 4x4 de 252 ch !) ou le Tesla Model Y Grande Autonomie 100 % électrique. Et les Tiguan hybrides PHEV, nantis du récent bloc 1.5 (1.4 auparavant) et d'une grosse batterie permettant environ 100 km sans rejet à l'échappement, s'annoncent encore plus élitistes : entre 53 000 et 66 000 € selon les prévisions.

Seul moyen de réduire un peu la facture : opter pour les motorisations qui offrent l'accès aux finitions moins huppées, comme le bon vieux TDI 150 (à partir de 48 150 €), hélas plus vraiment en odeur de sainteté, ou la version 130 ch de ce bloc fameux bloc 1.5 eTSI (à partir de 39 450 €), dont le couple en berne (seulement 220 Nm) ne laisse pas espérer une conduite détendue, hélas… Il faudrait déjà s'assurer que la version 150 ch soit capable d'emmener dignement les 1 600 kg du bébé, ce que nous allons vérifier maintenant…