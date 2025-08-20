Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Cupra

Qu'annonce le Cupra Tindaya ?

Dans Futurs modèles / Concept-cars

Cédric Pinatel

0  

Ce concept-car sera présenté au salon de Munich 2025 et doit montrer à quoi ressembleront les Cupra du futur.

Qu'annonce le Cupra Tindaya ?
Voici un bout du Cupra Tindaya, un nouveau concept-car exposé au prochain salon de Munich.

Cupra ne loupera pas le prochain salon de Munich 2025 après avoir fait l’impasse sur celui de Paris en 2024. La division « sportive » de Seat y exposera une version prototype du Raval de série, ce futur petit engin urbain électrique (cousin des Volkswagen ID.2 et autres Skoda Epiq) déjà vu sous la forme d’un concept-car.

Mais ce n’est pas tout : Cupra annonce officiellement la présence d’un autre véhicule sur son stand au salon Allemand. Son nom sera « Tindaya », évoquant un volcan situé sur l’île de Fuerteventura dans l’archipel des Canaries.

L’évolution du design de la marque Cupra

Le Tindaya annonce-t-il un futur véhicule de la gamme Cupra ? Pas directement, d’après le communiqué officiel : « Incarnant la vision de la marque et son futur langage stylistique, le showcar CUPRA Tindaya est la symbiose parfaite entre l'homme et la machine, où l'expérience de conduite et les émotions trouvent leur pleine expression ».

En mettant de côté la formulation particulièrement ampoulée (et prévisible) sur la « symbiose entre l’homme et la machine », le design du concept-car Tindaya se retrouvera donc sur les futurs modèles de série de la marque.

Moins délirant que le DarkRebel ?

Rendez-vous dès le 8 septembre prochain pour découvrir ce nouveau concept-car de Cupra sur le stand de la marque à Munich. Sera-t-il aussi peu réaliste que le DarkRebel présenté en 2023 ? 

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Actualité

Voir toute l'actu

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/