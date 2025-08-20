Qu'annonce le Cupra Tindaya ?

Cupra ne loupera pas le prochain salon de Munich 2025 après avoir fait l’impasse sur celui de Paris en 2024. La division « sportive » de Seat y exposera une version prototype du Raval de série, ce futur petit engin urbain électrique (cousin des Volkswagen ID.2 et autres Skoda Epiq) déjà vu sous la forme d’un concept-car.

Mais ce n’est pas tout : Cupra annonce officiellement la présence d’un autre véhicule sur son stand au salon Allemand. Son nom sera « Tindaya », évoquant un volcan situé sur l’île de Fuerteventura dans l’archipel des Canaries.

L’évolution du design de la marque Cupra

Le Tindaya annonce-t-il un futur véhicule de la gamme Cupra ? Pas directement, d’après le communiqué officiel : « Incarnant la vision de la marque et son futur langage stylistique, le showcar CUPRA Tindaya est la symbiose parfaite entre l'homme et la machine, où l'expérience de conduite et les émotions trouvent leur pleine expression ».

En mettant de côté la formulation particulièrement ampoulée (et prévisible) sur la « symbiose entre l’homme et la machine », le design du concept-car Tindaya se retrouvera donc sur les futurs modèles de série de la marque.

Moins délirant que le DarkRebel ?

Rendez-vous dès le 8 septembre prochain pour découvrir ce nouveau concept-car de Cupra sur le stand de la marque à Munich. Sera-t-il aussi peu réaliste que le DarkRebel présenté en 2023 ?