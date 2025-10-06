Dacia se lance dans la Kei Car avec le Hipster

Depuis que Citroën a raflé la mise avec l’AMI sa voiturette sans permis, la mobilité de demain à petit prix, se place comme LE business du moment. Toutes les marques s’y mettent, Fiat, Mobilize, Toyota, toutes proposent ou vont proposer un modèle électrique accessible dès 14 ans sous forme d’abonnement.

Mais jusqu’ici, aucune de ces microvoitures n’offrait quatre places. C’est désormais chose faite avec le Dacia Hipster Concept. Ce petit véhicule électrique long de trois mètres promet à la fois compacité, volume et économie, tout en accueillant quatre passagers et en proposant un coffre. Une sorte de Kei Car, à l'européenne.

L’objectif de ce concept : combler un vide entre la voiturette à 2 places et la « VRAIE » voiture tout en conservant des prix serrés, marque de fabrique de Dacia. Cette offre inédite en France n’est pourtant pas nouvelle. Au Japon, elles s'arrachent notamment dans les grandes agglomérations et en Chine, on trouve de nombreux modèles du genre vendus sous les 5 000 €, mais aucune n’a réussi à pénétrer le marché européen avec un prix aussi bas, le passage aux normes de sécurité et d’homologation faisant rapidement grimper la facture.

"Avec ce véhicule on n'adresse pas aux urbains qui ont des transports à disposition. On cible toutes ces zones périurbaines ou rurales, où, sans voiture on ne peut pas vivre. Ce véhicule vient combler ce vide", explique David Durand, Directeur du design Dacia. En filigrane, il s'agit de la version européenne d'une Kei car, ces petites autos légères et pas chères qui intéressent fortement Renault et Stellantis. En effet, les deux groupes militent depuis plusieurs moirs pour la mise en place de règles d'homologation spécifiques à ce type de véhicule.

Le Hipster se distingue donc par sa compacité : il mesure 3 mètres de long, 1,52 mètre de haut et 1,55 mètre de large. Mais aussi par sa silhouette cubique ayant pour but d’optimiser les volumes intérieurs, tout comme le placement des roues aux quatre coins, supprimant tout porte-à-faux. Ce petit 4x4 plein de peps, allie brillamment modernité et robustesse. On y retrouve même quelques inspirations comme le Defender pour la custode arrière ou encore le Land Cruiser pour la ligne de phare. S’il s’agit d’un concept car en tenue de gala, la version de série reprendra les grandes lignes de ce design. Un design aguicheur, robuste et essentiel.

"On voulait vraiment sortir de l'univers des voiturettes sans permis qui singent les codes automobiles sans convaincre. Là on a un véhicule qui est à part, qui présente un design original. Mais on a voulu garder une certaine crédibilité. Pour ça on vraiment voulu 4 places, une longueur la plus compacte possible et une position de conduite de vraie voiture pour ne pas subir la circulation en étant trop bas", analyse David Durant.

Fidèle à son approche, Dacia utilise des solutions économiques comme la poignée de porte extérieure sous forme de sangle, les vitres latérales coulissantes, des feux arrière intégrés à la vitre du hayon, une teinte de carrosserie unique ou encore des protections latérales en matériau recyclé. À l’intérieur, l’habitacle mise sur l’optimisation de l’espace. Quatre adultes peuvent prendre place à bord, avec une position de conduite comparable à celle de la Sandero. Les sièges avant forment une banquette basculante, en deux parties, qui donne accès à deux places arrière. Des places presque confortables et étonnamment spacieuses. En effet, deux adultes de bonne taille pourront y loger les jambes sans difficulté, notamment grâce aux dossiers de sièges avant bien incurvés.

À la manière d'une Kei Car, la modularité du Hipster pourrait faire rougir certains SUV se revendiquant familiaux. La manipulation est simple et fonctionne parfaitement.

Ainsi en basculant l'assise des places arrière et en rabattant le dossier de la banquette ainsi que les appuis-tête on obtient un plancher plat et plus de 500 litres de volume. De quoi y loger une machine à laver. De plus, l'ouverture large et bien carrée est assurée par un hayon scindé en deux parties. À cela il faut ajouter plusieurs astuces comme le logement pour bagages face au passager avant ainsi qu'un très grand nombre de rangements.

A bord, le design est robuste. Comme taillée dans la masse la planche de bord intègre un vaste rangement, des airbags conducteur et passager et tout un tas d’ancrages, les "YouClips", pour y amarrer des éléments de confort comme une enceinte nomade, un ventilateur ou encore porte-gobelet. La connectivité est simple puisque c’est le smartphone qui fait à la fois office de clé numérique, d’écran multimédia et de navigation, grâce à une station d’accueil intégrée.

Quadricycle ou vraie voiture ?

Pensé pour un usage quotidien, le Hipster vise une autonomie adaptée aux trajets courants, nécessitant seulement deux recharges par semaine. Grâce à sa légèreté et à une conception optimisée, Dacia annonce vouloir réduire de moitié l’empreinte carbone du véhicule sur l’ensemble de son cycle de vie, par rapport aux meilleures références actuelles du marché.

Encore à l’état de concept, le positionnement du Hipster n’est pas encore arrêté. Tout dépendra de son homologation. Deux options s'offrent à Dacia pour le moment. La première, être homologué comme un quadricycle lourd (L7), dont l’homologation impose un poids à vide maximal de 450 kg, une puissance maximale de 20 chevaux et une vitesse limitée à 90 km/h. Elle est accessible avec le permis B ou B1 (dès 16 ans). Mais à son volant, la circulation est interdite sur autoroutes et voies rapides.

La seconde option serait de l'homologuer comme une voiture particulière (M1), qui nécessiterait l’ajout de nombreux éléments de sécurité et ferait flamber la facture. Mais il est encore bien trop tot, car les normes européennes concernant ce type de voiture pourraient évoluer prochainement.

Avec le Hipster Concept, Dacia entend réinventer la voiture populaire : compacte, pratique, abordable et pensée pour la mobilité du quotidien. Mais il reste un élément clé. Le prix. Il est encore trop tôt pour parler du prix mais une chose est sûre, Hipster sera moins cher qu’une Spring actuellement proposée à 79 €/mois ( Location longue durée 49 mois, 1ᵉʳ loyer majoré de 1 300 €). Selon nos estimations, sont prix fixe devrait se placer aux alentours des 14 000 €.