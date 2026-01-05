Dacia : malgré une baisse de volume, la marque est encore plus présente sur notre marché

Louis Schweitzer, qui nous a quittés en novembre dernier, a vraiment eu le nez creux en relançant la marque Dacia avec des modèles low cost. Initialement, la Logan ne devait pas être vendue en France, mais le changement d’avis du patron fut une idée de génie. Depuis son intronisation sur le marché français en 2005, la marque y a vendu plus de deux millions d’exemplaires.

Pour l’année 2025, la marque a immatriculé 139 305 unités exactement. C’est moins que l’année précédente (144 979 exemplaires), mais la part de marché augmente de 0,1 %. A noter par ailleurs que le marché a connu un repli de 5 %.

La Dacia Sandero terminera troisième des meilleures ventes dans l’hexagone en 2025, derrière les Renault Clio (V) et Peugeot 208. La berline du segment B a enregistré 64 399 immatriculations, un chiffre flatteur, mais en baisse puisque la citadine avait enregistré 75 978 immatriculations en 2024. Elle devrait toutefois reprendre du poil de la bête puisqu’elle a profité d’un récent restylage.

Si son prix de base augmente et passe pour la première fois la barre des 13 000 €, de nouveaux équipements font leur apparition comme le chargeur de smartphone par induction, les feux automatiques, les rétroviseurs rabattables électriquement ou encore la caméra 360°, des éléments que certains qualifieront de gadgets. À noter également que le 1.0 TCe gagne 10 ch (100 ch) et la version GPL atteint 120 ch. Le plus gros changement reste l’adoption de la mécanique hybride de 155 ch, réservée toutefois à la version Stepway.

L’autre star de la gamme reste évidemment le Duster qui s’est vendu 36 704 unités. Sur les onze premiers mois de l’année, il se classe en 7e position tous modèles confus. Il est ainsi le deuxième de son segment derrière le Peugeot 3008.

Le Bigster en porte-étendard

À noter que le Bigster fait une belle entrée en la matière puisqu’il a conquis 16 283 clients. Très habitable et consommant peu en version hybride, il n’offre pas tout à fait les prestations des concurrents généralistes (insonorisation notamment), mais ses prix sont davantage comparables à ceux du segment inférieur. En revanche, le Jogger dégringole avec 14 488 immatriculations enregistrées. Entre janvier et novembre 2024, il avait séduit plus de 20 000 automobilistes. Le récent restylage lui permettra-t-il de remonter la pente ?

Reste enfin la force de la marque, celle de ne vendre presque qu'aux particuliers, à l’inverse de la concurrence. Pour l’exercice 2025, cette part a atteint 79 % des ventes.

Au final, la marque place trois de ces modèles dans le Top 25 en France. Il n’y a que la Spring qui, malgré sa progression de 46 %, se contente d’une 63e place et ne peut suivre le rythme de la Citroën Ë-C3 et encore moins celui de la Renault 5.