Mulhouse : après Tintin, la Formule 1 déboule à la Collection Schlumpf
Fort de son record historique de fréquentation en 2025, le Musée national de l’automobile s’apprête à faire vrombir ses allées dès le 11 avril prochain. Avec une exposition événement réunissant plus de 50 monoplaces légendaires l'établissement mulhousien retrace l'épopée technique et humaine de la discipline reine du sport automobile.
Le Musée national de l’automobile – Collection Schlumpf propose chaque année une programmation variée s’ajoutant à sa collection permanente. L’ exposition "En voiture avec Tintin" avait notamment suscité un véritable engouement public, et contribué à ce que le musée enregistre son record absolu de fréquentation avec quelques 278 450 visiteurs accueillis en 2025.
Ce printemps, l’établissement s’apprête à accueillir une exposition "Formule 1" avec une cinquantaine de monoplaces qui couvriront toute l’histoire de la discipline depuis ses débuts.
L’exposition suivra un ordre chronologique organisé comme suit : la partie consacrée aux pionniers des années 1950 mettra particulièrement en valeur Alfa Romeo, Maserati, Ferrari, tandis que la partie consacrée aux années 60/70 soulignera l’apparition des moteurs arrière et des grandes évolutions aérodynamiques. Les années 80/90 permettra de s’intéresser aux moteurs turbo, tandis que la Formule 1 moderne s’appuie sur les notions de sécurité, d’hybridation et d’aérodynamique. "L’exposition Formule 1 ne se limite pas à une succession de voitures spectaculaires, mais propose une lecture historique, technique, culturelle et humaine de la discipline", explique le musée dans un communiqué.
Les voitures n’appartenant pas au musée sont prêtées par de grands constructeurs automobiles, comme Toyota, ainsi que par des musées et collections institutionnelles (Alfa Romeo, Ferrari, Mercedes, BMW, Matra…), ou bien encore par des collections privées telles que celle de SAS le Prince de Monaco.
Aux voitures s’ajouteront des objets historiques ayant appartenu à de grands champions (casques, combinaisons, trophées, documents d’époque…), ce qui permet "de redonner une dimension humaine à la Formule 1, en racontant l’histoire des pilotes, des ingénieurs et des équipes", ajoute le musée. Un très beau plateau en perspective, donc, pour une exposition qui ouvrira ses portes du 11 avril au 1er novembre.
