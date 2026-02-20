Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info
ActualitE
Route de nuit

Mulhouse : après Tintin, la Formule 1 déboule à la Collection Schlumpf

Dans Loisirs / Musées

Pierre-Olivier Marie

1  

Fort de son record historique de fréquentation en 2025, le Musée national de l’automobile s’apprête à faire vrombir ses allées dès le 11 avril prochain. Avec une exposition événement réunissant plus de 50 monoplaces légendaires l'établissement mulhousien retrace l'épopée technique et humaine de la discipline reine du sport automobile.

Mulhouse : après Tintin, la Formule 1 déboule à la Collection Schlumpf

Le Musée national de l’automobile – Collection Schlumpf propose chaque année une programmation variée s’ajoutant à sa collection permanente. L’ exposition "En voiture avec Tintin" avait notamment suscité un véritable engouement public, et contribué à ce que le musée enregistre son record absolu de fréquentation avec quelques 278 450 visiteurs accueillis en 2025.

Ce printemps, l’établissement s’apprête à accueillir une exposition "Formule 1" avec une cinquantaine de monoplaces qui couvriront toute l’histoire de la discipline depuis ses débuts.
L’exposition suivra un ordre chronologique organisé comme suit : la partie consacrée aux pionniers des années 1950 mettra particulièrement en valeur Alfa Romeo, Maserati, Ferrari, tandis que la partie consacrée aux années 60/70 soulignera l’apparition des moteurs arrière et des grandes évolutions aérodynamiques.  Les années 80/90 permettra de s’intéresser aux moteurs turbo, tandis que la Formule 1 moderne s’appuie sur les notions de sécurité, d’hybridation et d’aérodynamique. "L’exposition Formule 1 ne se limite pas à une succession de voitures spectaculaires, mais propose une lecture historique, technique, culturelle et humaine de la discipline", explique le musée dans un communiqué.

Mulhouse : après Tintin, la Formule 1 déboule à la Collection Schlumpf

Les voitures n’appartenant pas au musée sont prêtées par de grands constructeurs automobiles, comme Toyota, ainsi que par des musées et collections institutionnelles (Alfa Romeo, Ferrari, Mercedes, BMW, Matra…), ou bien encore par des collections privées telles que celle de SAS le Prince de Monaco.

Aux voitures s’ajouteront des objets historiques ayant appartenu à de grands champions (casques, combinaisons, trophées, documents d’époque…), ce qui permet "de redonner une dimension humaine à la Formule 1, en racontant l’histoire des pilotes, des ingénieurs et des équipes", ajoute le musée. Un très beau plateau en perspective, donc, pour une exposition qui ouvrira ses portes du 11 avril au 1er novembre.

Un espace serea spécifiquement à Juan Manuel Fangio, légende de la Formule 1 (cinq fois champion du monde des pilotes entre 1951 et 1957), dans lequel on découvrira des voitures, des documents et des objets emblématiques.
Un espace serea spécifiquement à Juan Manuel Fangio, légende de la Formule 1 (cinq fois champion du monde des pilotes entre 1951 et 1957), dans lequel on découvrira des voitures, des documents et des objets emblématiques.
1  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

SPONSORISE

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Essais et comparatifs

Plus d'essais
Plus de comparatifs