Après le Scénic électrique made in France, place au Scénic hybride fabriqué en Espagne ? La réponse de Renault

L’un des points forts du programme « Renaulution » présenté au début de l’année 2021 par l’ancien directeur du groupe Renault Luca de Meo, c’était de mettre l’accent sur la fabrication française des nouveautés électrique de la marque au losange. La Mégane lancée au début de l’année 2022 et déjà quasiment terminée au moment de l’annonce de ce plan, mais aussi le Scénic et plus récemment les R5 et R4.

La nouvelle Renault Twingo dont les premières livraisons doivent débuter dans quelques jours, elle, n’a pas eu droit à ce « made in France » puisqu’elle sera assemblée en Slovaquie ce qui tranchait déjà avec la communication de Luca de Meo, qui avait par ailleurs décidé de maintenir hors de France la production des modèles les plus rentables de la marque (de la Clio jusqu’aux SUV thermiques de la marque). Et son successeur, François Provost, ne semble pas spécialement attaché à la préservation de cette fabrication française pour les futurs remplacements de ces produits.

Le Scénic en Espagne

D’après les journalistes des Echos qui citent des sources internes au constructeur, Renault aurait pris la décision de fabriquer la prochaine génération du Scénic en Espagne à Palencia au lieu de Douai comme c’est le cas actuellement.

Il doit arriver en 2028 et sera basée sur une nouvelle plateforme conçue pour les modèles compacts et familiaux, qu’adoptera également le prochain Rafale de seconde génération qui deviendra lui aussi 100% électrique. Ces deux modèles de fabrication espagnole laisseront aussi la possibilité aux clients d’opter pour une version à prolongateur d’autonomie thermique. Renault va ainsi faire évoluer sa stratégie qui consistait jusqu’ici à garder des modèles thermiques d’un côté et électriques de l’autre.

Et la Mégane ?

Toujours d’après les journalistes des Echos, le sort de la Mégane n’est pas encore scellé. Elle pourrait garder sa fabrication en France après 2027, ou carrément quitter la gamme de Renault ce qui paraît quand même peu probable compte tenu de l’importance de pouvoir compter sur une compacte familiale et ce même si la Mégane électrique a été jusqu’ici un échec. D’ailleurs aux dernières nouvelles, elle pourrait gagner bientôt une batterie plus grosse.

La réponse officielle de Renault

La communication de Renault nous a répondu sur le sujet de la future génération de modèles électriques compacts et ne confirme ni n’infirme les informations rapportées par Les Echos : « Sur ce sujet le groupe Renault parle d'une seule voix : Le développement du C-EV est ancré en France : plateforme et moteur. Le projet a déjà franchi plusieurs étapes, et la finalisation du concept est en cours. Des éléments tels que le lieu de production seront confirmés et annoncés dans les prochains mois. L’attribution d’un projet ou d’une famille de véhicules à un site suit un long processus d’analyse selon des critères de taux d’occupation, de coûts, de qualité, etc. La gamme C-EV est prévue pour 2028 ».