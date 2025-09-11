La Renault Mégane veut redevenir une compacte incontournable

Vous voulez acheter une Renault Mégane thermique ? Ça n’existe plus. La rivale historique de la Volkswagen Golf, de la Ford Focus et de la Peugeot 308 a quitté le monde de la production et la marque au losange propose désormais un véhicule 100% électrique dans ce segment, la Mégane E-Tech Electric lancée en 2022 aux basques de la Volkswagen ID.3.

Mais jamais cette nouvelle Mégane électrique n’a réussi à s’imposer sur le marché automobile européen : distancée à la fois par la Volkswagen ID.3 et la MG4 chinoise lors de ses premières années, elle ne se vend quasiment pas contrairement à sa petite sœur la R5 (et au Scénic E-Tech Electric dans une moindre mesure).

Renault s’est pourtant résigné à réduire un peu son prix de vente, en plus d’avoir aussi fait évoluer la gamme de ce modèle avec une inédite finition Esprit Alpine. Mais rien n’y fait, la Mégane n’arrive pas à trouver sa place sur le marché.

De grosses améliorations à venir

Comme le rapportent les journalistes anglais d’Autocar qui ont pu s’entretenir avec le directeur de la marque Renault Fabrice Cambolive, le constructeur va essayer de donner un nouvel élan à la Mégane en remédiant à ses plus gros problèmes.

La solution la plus radicale sera de lui donner de plus grosses batteries dans sa version haut de gamme, elle qui doit se contenter actuellement de 60 kWh au maximum et d’une autonomie limitée en voyage (à peine plus de 250 kilomètres à 130 km/h) en raison d’une efficience assez moyenne. Avec possiblement les grosses batteries de 87 kWh actuellement installées dans le Scénic, ce qui permettrait à la Mégane de dépasser de très loin les 600 km WLTP (et donc logiquement les 300 km dans la vraie vie en voyage).

Il faut reconnaître que sa principale rivale, la Volkswagen ID.3, bénéficie d’une bien meilleure polyvalence dans les longs trajets avec sa grosse batterie. De ce que nous avons pu expérimenter, ses accumulateurs de 79 kWh permettent de tutoyer les 400 kilomètres d’autonomie en voyage.

Un prix encore réduit ?

Affichée actuellement à partir de 39 500€ avec son moteur de 220 chevaux et ses batteries de 60 kWh, la Renault Mégane E-Tech reste une compacte électrique chère dans l’absolu. Il lui faudra sans doute faire un effort supplémentaire au niveau du prix, sachant que la Volkswagen ID.3 descend régulièrement sous les 33 000€ (avec remise et petites batteries) et que sa cousine la Cupra Born offre aussi de grosses réductions pour se vendre (sans oublier la MG4 remisée actuellement à 30 990€ avec ses grosses batteries de 77 kWh).

La Mégane E-Tech restylée est attendue pour l’année prochaine sur le marché.