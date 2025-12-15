La Renault Clio RS thermique n’a peut-être pas dit son dernier mot

Nous commençons ce premier starter de la semaine par un thème si cher aux passionnés d’automobiles : les sportives thermiques. Les « petites » bombes ne sont pas mortes : Lancia Ypsilon HF, Alfa Romeo Junior Veloce, Opel Mokka GSE, future Peugeot 208 GTi. Seulement, certaines sont des SUV et toutes ne font plus de bruit, ne vibrent plus et ne font plus vibrer leur conducteur comme avant.

Chez Renault, le label RS a laissé des traces, et pourrait bien à nouveau marquer les esprits. Bruno Vanel, le directeur des ventes et des opérations monde, a indiqué auprès de nos confrères d’Auto Express qu’une RS n’est pas prévue pour le moment, mais que « Renault pourrait reconsidérer la question si l’intérêt est suffisant ».

Si cela n’engage à rien, il précise tout de même que « la bonne nouvelle, c’est que nous possédons en interne le savoir-faire nécessaire pour concevoir une telle voiture. Nous disposons également de motorisations hybrides, des solutions permettant d’obtenir une puissance élevée avec de faibles émissions de CO2. »

Un châssis prometteur

Voilà qui donne de l’espoir, même si rien n’est acté pour le moment. À ce jour, la Clio de sixième génération a droit à une mécanique hybride forte de 160 ch, ne rejetant que 89 grammes de CO2 par kilomètre. Elle est donc largement épargnée par le malus. Utiliser cette chaîne de traction (bloc thermique 1,8 l associé aux deux électromoteur) avec une bonne cinquantaine de chevaux supplémentaires n’a rien d’insurmontable, même si cela doit se solder par quelques grammes supplémentaires à l’échappement. En revanche, la boîte à crabots, bien trop lente et hésitante, n’aurait d’autres choix que de rester sur l’établi. Une boîte à double embrayage EDC ferait parfaitement l’affaire.

Une sportive ne se résumant pas à une fiche technique, la dernière Clio possède un châssis qui pourrait supporter sans peine une puissance supérieure. Roulis parfaitement maîtrisé, direction précise et suffisamment communicative, train avant au grip élevé, la dernière-née du losange est déjà capable d’enchaîner les virages à un rythme soutenu. De plus, les metteurs au point du département Renault Sport ont clairement fait leurs preuves par le passé.

La Skoda Fabia 130, et ses 177 ch sans malus assassin, ouvre peut-être une brèche. Une brèche qui pourrait s’agrandir si l’Europe accorde un délai supplémentaire pour interdire la vente de modèles thermiques. Renault, s’il vous plaît, faites-nous à nouveau vibrer !