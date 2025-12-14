Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
La police de Dubaï continue d’acquérir des véhicules délirants

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Cédric Pinatel

4  

Les contraintes budgétaires des forces de police de Dubaï n’ont vraiment rien à voir avec celles des autres pays. Mais on se demande vraiment si les fonctionnaires de l’Emirat peuvent sérieusement remplir leurs missions avec des véhicules aussi éloignées de leurs besoins.

Oui, ceci est bien un Ferrari Purosangue prépara par Mansory...aux couleurs de la police.

Les brigades d’intervention rapide de la gendarmerie nationale française peuvent compter sur leurs Alpine A110 pour se lancer à la poursuite des chauffards, même si certains des militaires choisis pour les conduire ont un peu de mal à les garder intactes. Leurs homologues italiens ont parfois eu droit sur de jolis cadeaux de chez Lamborghini. Les policiers allemands utilisent de puissantes familiales pour les missions sur les autoroutes. Les Américains possèdent eux aussi des autos préparées pour ces tâches.

Mais aucune autre force de police au monde ne peut rivaliser avec le garage hors du commun des fonctionnaires de Dubaï, qui collectionnent depuis plus d’une décennie des voitures absolument délirantes.

Et maintenant, un Ferrari Purosangue Mansory

La communication de la police de Dubaï a déjà montré d’innombrables supercars et autres véhicules d’exception, dont on parle parfois sur Caradisiac : de l’Aston Martin One-77 jusqu’à la Bugatti Veyron en passant par de nombreuses McLaren, Porsche, Mercedes-AMG (y compris au moins un G63 6X6) jusqu’au Tesla Cybertruck plus récemment, tout y passe ou presque.

Il y a quelques jours, les policiers de Dubaï ont reçu une nouvelle Ferrari : un Purosangue, mais préparé par Mansory. Certes, ce véhicule est sans doute un peu plus pratique que leur Ferrari FF grâce à sa garde au sol augmenté et sa meilleure habitabilité.

A quoi servent-ils ?

Compte tenu des coûts d’utilisation de ces véhicules, on imagine qu’ils servent avant tout des missions de communication et sortent seulement de temps en temps pour être exposés au public. En 2015, l’Émirat avait publié une vidéo mettant en scène tous ces véhicules très spéciaux. Mais quand ils ne paradent pas, que font-ils ?

4  

