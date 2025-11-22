Quand trois Ferrari Purosangue doublent sur la ligne continue, ça finit mal
Un automobiliste partage sur les réseaux sociaux sa rencontre surprenante avec trois Ferrari Purosangue. Les véhicules filaient à vive allure en dépassant de manière dangereuse et illégale.
Chaque année, la Ferrari Cavalcade des voitures modernes rassemble de nombreux passionnés et propriétaires de sportives frappées du cheval cabré. Sur 4 à 5 jours, le rallye touristique leur permet de découvrir les plus belles routes du monde avec un pays différent selon les éditions. Pour 2025, les festivités concernent l’Andalousie mais une édition spéciale baptisée Cavalcade Adventure est aussi de la partie en Argentine en Patagonie du 16 au 24 novembre. Et malheureusement, rien ne se passe comme prévu.
Donuts, rupteurs, accélérations dans des zones inadaptées, dépassements dangereux : sur les réseaux sociaux, les images annoncent la couleur. Voici par exemple la vidéo d’un groupe de Ferrari Purosangue bien déterminé à rouler le plus vite possible sur route ouverte quitte à doubler une double ligne jaune continue. Un comportement risqué qui force les autres automobilistes à se décaler sur le bord de la route pour éviter l’accident.
Une annulation par la police, puis un crash
Face à ces débordements, la police locale annule l’événement. Une décision qui n’empêchera pas le conducteur d’un Ferrari Purosangue d’en perdre le contrôle à plus de 200 km/h après l’annonce des autorités. D’après les témoins, il tentait de rattraper son groupe d’amis très en avance sur sa position.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération